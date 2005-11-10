Conte racconta: "Napoli esperienza meravigliosa. Richiedeva molta energia e non era facile"
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Andrea Piras
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05.10.2026 10:22Serie A
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Nel corso di un'intervista rilasciata al The Athletic, l'ex allenatore del Napoli Antonio Conte ha raccontato i motivi del suo addio: "Napoli è stata un’esperienza meravigliosa. Richiedeva molta energia e non era facile. Dover affrontare Inter, Juve e Milan non è una passeggiata per club come Napoli, Roma o Lazio. Per cui ho consumato davvero molte energie.
Ora sono in una fase in cui mi limito a tenere d’occhio la situazione. Nei periodi di calma, quando non lavoro, la cosa bella è che posso sedermi e guardare le partite, studiare nuovi approcci ed essere ancora più calmo e lucido mentre cerco di adattare gli sviluppi del calcio alle mie idee".
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