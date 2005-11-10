Un talento che può far svoltare la Fiorentina. Pedro Gonçalves è stato visto così dai tifosi della Fiorentina, con un augurio per il centrocampista con proiezione offensiva prelevato in estate dallo Sporting Lisbona, in prestito con diritto di riscatto - può diventare obbligo - per circa 25 milioni di euro complessivi. Ossia che possa fare sempre meglio e magari trascinare la Viola in una posizione più decorosa di classifica.

La scelta

Nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport il 28enne ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a lasciare il club lusitano per firmare con la Fiorentina: "Avevo altri tre anni di contratto, avevo altre opportunità perché mi avevano prospettato che avrei potuto lasciare Lisbona, ma quando si è presentata una squadra storica e prestigiosa come la Fiorentina non ho avuto mezzo dubbio. Voglio andare a Firenze, ho detto al mio procuratore".

Futuro

Poi Goncalves ci ha tenuto a precisare che la formula dell'affare non è un problema: "Assolutamente no. La squadra è forte e il Viola Park è fantastico per fare il calciatore", ha esordito. "Penso solo a ripagare la fiducia del club, dell'allenatore e dei tifosi. Lo voglio con tutto me stesso e darò il massimo, poi ad aprile-maggio vedremo". Intanto con la maglia viola indosso ha collezionato 9 presenze (226 minuti totali) con un gol e 2 assist tra campionato e Coppa Italia.