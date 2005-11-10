Lunedì a Tolentino il “Premio alla Carriera” a Fenucci: “Sarà bello condividere la mia esperienza con i giovani”

Claudio Fenucci, amministratore delegato e vicepresidente del Bologna FC, sara il protagonista della terza edizione del “Premio Città di Tolentino”, in programma lunedì 16 novembre alle 21 al Teatro Nicola Vaccaj di Tolentino. Al dirigente sportivo sarà conferito il Premio alla Carriera, riconoscimento al percorso professionale maturato ai vertici del calcio italiano. Questa la motivazione: “per l'eccellenza del suo percorso dirigenziale, esempio di serietà e lungimiranza nel panorama calcistico nazionale”. Il dirigente rossoblù ha voluto ringraziare chi ha deciso di conferirgli questo importante riconoscimento: “Ricevere il Premio Città di Tolentino è motivo di sincera soddisfazione e ringrazio gli organizzatori, il Comune di Tolentino e l’Università di Macerata per questo riconoscimento.

Il ruolo di un dirigente ai vertici di una società calcistica richiede oggi competenze trasversali che spaziano dalla gestione economica alla pianificazione strategica, fino alla valorizzazione delle risorse sportive e umane. Il calcio moderno è un sistema complesso, nel quale le scelte gestionali e societarie sono strettamente connesse ai risultati sul campo. Sarà un piacere condividere la mia esperienza e confrontarmi con i giovani, sottolineando l’importanza della formazione, della professionalità e di una visione a lungo periodo per costruire il futuro di questo settore”. La serata vedrà la partecipazione anche del sindaco Mauro Sclavi, dell’assessore allo sport Alessia Pupo, di Stefano Pollastrelli, direttore del corso per Direttori Sportivi dell’Università di Macerata e di tanti personaggi del mondo del calcio e dello sport.