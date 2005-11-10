Parma-Roma, i convocati di Gasperini: tornano Svilar, Gollini, Mancini e Dybala
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Simone Lorini
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Oggi alle 17:30Serie A
autore Simone Lorini
20.11.2026 17:30Serie A
Sfida del Tardini, le scelte di Gasperini: tornano a disposizione Svilar, Gollini, Mancini e Dybala
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La Roma mette a frutto la sosta e recupera Svilar, Gollini, Mancini e Dybala per la prossima gara di campionato: il tecnico Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Parma-Roma, sfida della dodicesima giornata di Serie A. Ecco i giocatori a disposizione del tecnico.
Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi.
Difensori: Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, De Roon, Kone, Pisilli, Mora.
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala.
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