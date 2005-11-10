La Roma mette a frutto la sosta e recupera Svilar, Gollini, Mancini e Dybala per la prossima gara di campionato: il tecnico Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Parma-Roma, sfida della dodicesima giornata di Serie A. Ecco i giocatori a disposizione del tecnico.

Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi.

Difensori: Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi.

Centrocampisti: Cristante, De Roon, Kone, Pisilli, Mora.

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala.