L'Esposito giusto non sbaglia dal dischetto: doppietta per Pio, Italia avanti 3-1 sulla Francia
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Un Esposito sbaglia, l’altro no. Dopo l’errore di Sebastiano dal dischetto, è Francesco Pio a segnare su calcio di rigore il 3-1 ai danni della Francia, sotto la curva Nord di San Siro.
Il penalty
Il secondo rigore concesso da Vincic a favore dell’Italia nasce da una bella iniziativa di Vergara, steso in area da Upamecano. Dagli undici metri va Pio, che incrocia e non lascia possibilità di scampo a Maignan.
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