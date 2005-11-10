Italia, Kayode amareggiato: "C'è grande delusione, ma tutti abbiamo dato il massimo"
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Antonino Sergi
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15.11.2026 22:51Serie A
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Tanta delusione e rammarico nella parole di Michael Kayode, il terzino dell'Italia ai microfoni di Rai Sport ha commentato così la sconfitta di Bruxelles contro il Belgio: "C'è grande delusione ovviamente, ci lavoreremo. Tutti abbiamo dato il massimo, si può sempre fare meglio ma è andata così".
Rischia di perdersi l'autostima?
"Penso che si sia creato un grande gruppo, c'è molto rammarico ma lavoreremo tanto".
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