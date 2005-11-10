Ravenna, Donati su Ronaldinho: "È stato bellissimo. Un campione, un'ispirazione"

Massimo Donati, difensore del Ravenna e autore del primo gol nel 2-0 con il quale i giallorossi si sono imposti sul Forlì è stato ospite dei microfoni di SkySport per parlare

"È stato bellissimo. Trasmette passione anche in una gara che non è stata al livello di quelle che ha vissuto in carriera. È stato un'ispirazione averlo insieme. Non ho mai avuto dubbi sul suo impegno, un campione lo è per sempre. Mi ricordo quando mi face girare la testa in Serie A, oggi è stato bello averlo come compagno di squadra. Pensavo dovesse giocare meno, ma si è divertito ed è rimasto in campo per tutto il primo tempo. Speriamo che possa tornare con noi.

Dobbiamo fare i complimenti a tutta la squadra per come ha affrontato questa settimana. Soprattutto i più giovani sono rimasti concentrati senza farsi distrarre dall'idea di giocare con Ronaldinho".