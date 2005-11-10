Belgio-Italia 4-1, le pagelle: Il portiere, il 9 e poi il nulla. Mancini se l'è giocata malissimo

Belgio-Italia 4-1: 51 giorni dopo la sconfitta di Roma, la Nazionale di Roberto Mancini ha perso contro i diavoli rossi anche a Bruxelles. Di seguito le valutazioni.

Le pagelle dell'Italia

(a cura di Raimondo De Magistris)

Donnarumma 6.5 - Subisce quattro gol, ma ne potrebbe incassare molti di più e questo la dice lunga sulla serata dell'Italia. Al 43esimo su De Bruyne compie un autentico miracolo.

Kayode 5 - Suo l'assist per il gol di Pio Esposito, ma che sofferenza in fase difensiva: Doku è in serata di grazie e lui va in tilt.

Scalvini 4 - In perenne difficoltà: sia che tenti l'anticipo, sia che provi a temporeggiare, i giocatori del Belgio gli vanno sempre via. Dal 62esimo Cisse 6 - Perché non dall'inizio? Buon impatto con la partita, si guadagna il rigore non trasformato da Pio Espsoito.

Bastoni 4 - Da leader del reparto difensivo affonda come e peggio degli altri, il terzo gol del Belgio con Doku che va via tra troppe statuine bianche la fotografia di una serata complicatissima.

Calafiori 4.5 - Attacca con continuità, ma lascia troppi spazi alle sue spalle: Moreira ringrazia, ma anche gli altri.

Barella 5 - Parte bene, ma poi appare presto svuotato. Senza energie.

Tonali 4.5 - Paga le due gare in 72 ore e soffre l'ottima gamba di De Bruyne che lo bracca anche in fase di possesso non lasciandogli spazio d'azione. Dal 62esimo 5.5 Palestra - Mostra una buona gamba.

Fagioli 4.5 - Un tiro dopo sei minuti e poi il nulla. Confermato il momento di difficoltà già intravisto nelle ultime gare con la Fiorentina. Dal 46esimo Doumbia 5.5 - Entra e va subito va a forzare la linea difensiva del Belgio, ma non crea pericoli.

Pisilli 5 - Mossa a sorpresa di Mancini per creare superiorità a centrocampo, ha due buone occasioni ma non le sfrutta. Apprezzabile la buona volontà, ma poca sostanza. Dal 36esimo Dimarco 5.5 - Prova a dare vivacità all'attacco dell'Italia, ma nella ripresa è già troppo tardi.

Esposito 6 - Numeri da predestinato, 10 gol in 15 gare con la Nazionale. Il gol di stasera, però, è solo un illusione e il rigore sbagliato allo scadere gli toglie mezzo voto.

Koleosho 5 -Evanescente largo a sinistra, un po' più nel vivo del gioco a destra. Ma comunque troppo poco. Dal 76esimo Vergara s.v.

Roberto Mancini 4 - Ha cambiato poco, ha cambiato male. Pisilli e Fagioli inseriti a sorpresa dal primo minuto e poi sostituiti all'intervallo, Barella e Tonali riproposti dal primo minuto ma in evidente difficoltà fisica. Ancor più stanco poi il quartetto difensivo. In generale, stasera con le sue scelte sperava di poter impostare una gara di palleggio e invece l'Italia è stata sovrastata dalla qualità tecnica di De Bruyne e compagni.

Le pagelle del Belgio

(a cura di Antonino Sergi)

Lammens 6,5 - C'è gloria anche per lui nella serata di Bruxelles, soprattutto quando non viene mai chiamato in causa esaltandosi nel finale respingendo il calcio di rigore di Esposito nei minuti di recupero.

Castagne 6 - Una buona partita per l'ex Atalanta lungo la corsia destra, nel corso del primo tempo non corre rischi nel duello con Koleosho. Entra nell'azione del gol di De Cuyper, buona intesa con Moreira.

Ngoy 6,5 - Non perfettamente reattivo nell'azione del gol dell'Italia firmato da Esposito, rimane l'unico grande rischio della partita. Si rifà subito dopo, ci mette la zampata per il momento 2-1 del Belgio su azione di corner. Dal 87' Theate sv.

Mechele 6,5 - Non soffre mai gli attacchi dell'Italia, per quei pochi durante tutto il corso del match. Poi ci mette lo zampino un paio di volte su palla inattiva, rimane però il dubbio sul braccio nell'occasione del gol di Moreira.

De Cuyper 7 - Ci ha ormai preso gusto, era il 2024 quando segnò contro l'Italia di Luciano Spalletti a Roma. Stavolta si ripete a Bruxelles, apre le danze per la rimonta dei Diavoli Rossi.

De Bruyne 8 - Il centro di gravità del Belgio, altra eccellente partita con la maglia dei Diavoli Rossi per il trequartista del Napoli. Corre, dribbla e disegna calcio sfiorando anche la via del gol. Ci pensa Donnarumma a negargli la gioia del gol, ma che partita la sua che chiude con un assist per Moreira. Dal 87' Lukebakio sv.

Lavia 6,5 - Domina nei duelli individuali in mezzo al campo, lavora benissimo d'anticipo sul palleggio azzurro. Una partita solida da parte del centrocampista del Chelsea. Dal 76' Raskin sv.

Tielemans 7 - Gioca quasi scolastico, ma intelligenza tattica fuori dal comune per il centrocampista del Manchester United. Sempre al centro della manovra, gioca un'infinità di palloni dalla trequarti in su.

Moreira 7,5 - Gioca un buon primo tempo, ma nella ripresa è letteralmente imprendibile. In ogni zona di campo, l'esterno del Milan sgasa ad alta velocità senza dare punti di riferimento ai diretti marcatori. Nel finale trova anche la gioia personale. Dal 87' Trossard sv.

De Ketelaere 6 - Posizione ibrida da parte dell'atalantino, falso nove per favorire gli inserimenti di Doku e De Bruyne. Meno al centro della manovra, ma svaria spesso lungo tutto il fronte offensivo.

Doku 8 - Altro grande protagonista di giornata a Bruxelles, fa ammonire prima Tonali e poi Scalvini grazie alla sua freschezza atletica e tecnica. Imprendibile quando punta, manda al bar la difesa azzurra mettendo e segno il gol del tris. Dal 90' Godts.

Mark Van Bommel 7.5 - Ancora più dominante rispetto alla vittoria nella sfida d'andata, stavolta va sotto ma la ribalta e in undici minuti ne fa tre agli azzurri. Poi è accademia per i Diavoli Rossi che dominano in lungo e in largo con grandissima qualità, una freschezza anche atletica invidiabile in una gara dove la vittoria è più che meritata.