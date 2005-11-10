Da un ko all’altro. L’Italia esce con le ossa rotte dal Belgio, ma il bilancio in Nations resta positivo

È finita male, persino peggio di come fosse iniziata. L’avventura dell’Italia in Nations League si chiude a Bruxelles, con un 4-1 che fa il paio con il ko nella gara inaugurale del bis di Roberto Mancini in panchina come commissario tecnico. Un risultato amaro, tanto quanto il 2-0 rimediato allo stadio Olimpico di Roma a inizio percorso. Nel mezzo, però, c’è materiale a sufficienza per tenere comunque il sorriso sulle labbra.

I limiti dell’Italia…

Non possiamo raccontarci che la gara del Re Baldovino sia stata utile, il famoso bagno di umiltà che riporta con i piedi per terra. Se una Nazionale ha bisogno di tornare con i piedi per terra dopo aver saltato tre Mondiali consecutivi, il problema è più grosso di quanto si immagini. Però la partita ha confermato i limiti: individuali, perché oggettivamente non abbiamo individualità al livello del Belgio. E forse anche di manico: a San Siro gli applausi nei confronti di Mancini, che aveva indovinato tutto dalla formazione di partenza ai cambi, erano d’obbligo. Stasera, invece, il ct ha sostanzialmente sbagliato tutto quello che poteva sbagliare, cambiando poco nell’undici iniziale e poi mal interpretando il resto della partita.

… ma non tutto è da buttare

Serve, però, anche coerenza. E onestà intellettuale: le lodi all’Italia giovane e forte di Mancini dell’altro giorno non possono finire nel dimenticatoio per una sconfitta, per quanto brutta possa essere. Eravamo partiti con l’Italia al minimo storico di credibilità e di passione, abbiamo giocato la Nations League in un clima infuocato a livello federale. Ne usciamo da testa di serie al sorteggio per le qualificazioni a Euro 2028, con la conferma di Pio Esposito come grande centravanti, Donnarumma sempre più leader, tanti giovani lanciati. Poteva finire meglio, poteva andare decisamente peggio.