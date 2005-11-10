La classifica finale del Gruppo 1 dell'Italia: Francia prima e Belgio secondo, poi gli azzurri
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 22:45Serie A
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15.11.2026 22:45Serie A
La graduatoria finale del Gruppo 1 di Lega A di Nations League: gli azzurri chiudono al terzo posto, davanti ci sono Francia e Belgio.
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Si chiude con il terzo posto il cammino dell'Italia nel Gruppo A1 della Nations League 2026/27. Gli azzurri terminano la fase a gironi con 10 punti, alle spalle di Francia e Belgio, che conquistano rispettivamente il primo e il secondo posto con 13 e 12 punti. Chiude la classifica la Turchia, ancora a secco dopo sei giornate.
La classifica finale del Gruppo A1
Francia 13
Belgio 12
Italia 10
Turchia 0
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