Milan, allarme Maignan con la Francia: il portiere lascia il campo per un problema alla coscia
autore
Giacomo Iacobellis
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 22:30Serie A
autore Giacomo Iacobellis
15.11.2026 22:30Serie A
Il portiere rossonero è stato sostituito all'intervallo di Francia-Turchia per un problema alla coscia. Da valutare nelle prossime ore l'entità dell'infortunio.
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Brutte notizie per il Milan direttamente dalla Francia. Mike Maignan è stato costretto a lasciare il campo all'intervallo della sfida di Nations League tra Francia e Turchia, disputata allo Stade Matmut Atlantique. Il portiere rossonero ha accusato un dolore alla coscia e non è rientrato in campo nella ripresa, venendo sostituito da Restes.
Maignan sarà valutato nelle prossime ore
Le condizioni dell'estremo difensore del Diavolo saranno da valutare nelle prossime ore per comprendere l'entità del problema e gli eventuali tempi di recupero. In casa Milan cresce l'apprensione, in attesa di aggiornamenti sulle condizioni del proprio capitano.
Altre notizie Serie A
Oggi
23:51 Serie A
Stramaccioni: "Le mosse di Mancini non hanno funzionato, col 3-4-2-1 ci siamo allungati"
23:39 Serie ATMW
TMWChe Krstovic! 2 gol e 2 assist in Nazionale, a Bergamo sperano che lo show continui
23:27 Serie A
Italia, Donnarumma: "Alti e bassi che fanno parte del percorso, siamo arrivati un po' stanchi"
23:24 Serie ATMW
TMWUn Kevin De Bruyne così a Napoli non s’è mai visto. Colpa sua o di chi lo allena?
23:21 Serie A
Italia ko a Bruxelles, Barella: “Dispiace, ma dobbiamo anche ricordarci da dove venivamo”
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni