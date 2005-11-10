Italia, Mancini: "Sono stati migliori, hanno meritato. È una serata che ci servirà"

Le parole di Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta contro il Belgio: "Sono stati migliori, abbiamo pagato troppo a livello fisico nonostante avevamo iniziato bene. Abbiamo iniziato a soffrire, nei momenti in cui la palla arrivava sugli esterni non riuscivamo a fare il pressing giusto. Hanno meritato, non c'è nulla da dire".

E' mancata la reazione?

"Sono serate che possono capitare in un percorso di miglioramento. Avevamo la possibilità di andare avanti, sapevamo che la partita era difficile e abbiamo subito. E' una serata che ci servirà".