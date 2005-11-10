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Che figuraccia a Bruxelles! L'Italia perde 4-1 col Belgio ed è fuori dalla Nations League

Raimondo De Magistris
autore
Raimondo De Magistris
Oggi alle 22:42Serie A
15.11.2026 22:42Serie A
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La Nazionale va ko allo Stadio Re Baldovino e chiude il gruppo A1 alle spalle dei diavoli rossi e della Francia che ha battuto la Turchia
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Cinquantuno giorni dopo di nuovo al punto di partenza? Dopo la sconfitta di Roma, la Nazionale di Roberto Mancini a Bruxelles rimedia un'altra brutta figura contro il Belgio. Nel mezzo tante note liete e dieci punti in quattro partite, ma le due sconfitte contro De Bruyne e compagni ci condannano al terzo posto nel gruppo A1 di Nations League. Salutiamo la competizione dopo la fase a gironi, il 6 dicembre a Belfast saremo inseriti in un raggruppamento da cinque squadre nel percorso di qualificazione a Euro 2028. Soprattutto, dopo stasera abbiamo la certezza che c'è ancora tanto lavoro da fare e che è meglio allontanare subito i facili entusiasmi.

Le scelte non hanno pagato

Questa sera allo stadio Re Baldovino l'ha persa anche Roberto Mancini. Il CT dell'Italia rispetto alla sfida di giovedì sera ha cambiato poco e male, ha proposto come novità Koleosho, Fagioli e Pisilli ma poi all'intervallo ha rinnegato due scelte su tre. Il Mancio voleva vincerla grazie alla superiorità in mezzo al campo, voleva disputare una gara di palleggio e invece la sua Nazionale è stata sovrastata dal maggior tasso tecnico dei diavoli rossi. Ma De Bruyne e compagni sono apparsi anche fisicamente tre passi in avanti, hanno subito risposto all'iniziale svantaggio e poi hanno dilagato. Hanno mostrato una superiorità che è andata ben oltre il 4-1 finale.

Lo 0-1 ci ha illusi

Con Pisilli e Koleosho a supporto di Esposito, l'Italia è partita forte. Al sesto ha chiamato a un doppio intervento Lammens, al decimo è stata salvata tre volte da Donnarumma ma poi sul capovolgimento di fronte ha trovato la rete del vantaggio. Il decimo gol in 15 partite con la maglia della Nazionale di Pio Esposito che ha aggredito il primo palo su un cross di Kayode e poi con un tap-in vincente ha spedito il pallone sotto la traversa.

Dominio del Belgio

Il gol del 9 della Nazionale sembrava potesse spianare la strada a un'altra serata di ricordare, ma in realtà da quel momento in campo si sono visti solo i padroni di casa. Al 14esimo De Cuyper aveva già ristabilito la parità, al 22esimo Ngoy sugli sviluppi di un corner ha portato i padroni di casa in vantaggio. Poi, quattro minuti più tardi, Doku al termine di una splendida serpentina tra maglie bianche troppo statiche ha finalizzato al meglio un'azione da play-station del Belgio.

La partita di fatto s'è chiusa prima della mezz'ora, nella successiva ora di gioco spazio solo per altre occasioni dei padroni di casa. Al 43esimo del primo tempo Donnarumma s'è superato su una conclusione di De Bruyne, nella ripresa il portiere del Manchester City è stato per distacco il migliore dei nostri anche se a dieci minuti dalla fine nulla ha potuto sulla conclusione del milanista Moreira che ha fissato il punteggio sul definitivo 4-1. Che ha suggellato una serata da dimenticare per l'Italia con Lammens che a tempo scaduto ha anche intercettato un rigore a Pio Esposito.

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