Italia tra le migliori terze in Nations League: cosa cambia per il sorteggio verso Euro 2028

La sconfitta con il Belgio costa all'Italia di Roberto Mancini la qualificazione ai quarti di finale di Nations League, ma non complica particolarmente il percorso verso Euro 2028. Gli azzurri hanno chiuso il proprio girone al terzo posto, ma con un piazzamento sufficiente per evitare gli spareggi per non retrocedere in Lega B e, soprattutto, per conservare la prima fascia in vista del sorteggio delle qualificazioni europee, in programma il 6 dicembre a Belfast.

Italia prima o seconda migliore terza: cosa cambia per Euro 2028

La Nazionale chiuderà la fase a gironi come prima o seconda migliore terza della Lega A. La posizione definitiva dipenderà anche dai risultati di Germania e Grecia, impegnate domani nelle ultime partite del rispettivo raggruppamento. In ogni caso, l'Italia è già certa di mantenere il proprio posto in Lega A anche nella prossima edizione della Nations League, senza dover disputare gli spareggi di marzo 2027. Quanto al sorteggio europeo, arrivare noni o decimi nel ranking provvisorio della competizione non fa alcuna differenza: entrambe le posizioni garantiscono l'inserimento nella prima fascia, riservata alle dodici teste di serie.

Girone da quattro o cinque squadre? Le possibilità dell'Italia

Il regolamento delle qualificazioni a Euro 2028 prevede dodici gironi, sei da quattro e altrettanti da cinque nazionali. Quattro dei raggruppamenti da quattro saranno riservati alle vincitrici dei quarti di finale di Nations League, mentre gli altri due non sono soggetti allo stesso vincolo. L'Italia, che non parteciperà né ai quarti né agli spareggi, potrà quindi essere sorteggiata in uno dei due gironi da quattro rimasti, oppure in un girone da cinque. Nel primo caso dovrebbe disputare sei partite, nel secondo otto, con un calendario delle qualificazioni che si svilupperà tra marzo e novembre 2027.

Resta da capire quali saranno le avversarie degli azzurri, che grazie alla prima fascia eviteranno le altre undici teste di serie. Il sistema di qualificazione assegnerà direttamente un posto alla fase finale alle dodici vincitrici dei gironi e alle otto migliori seconde classificate. Le altre quattro seconde dovranno invece passare dagli spareggi, ai quali potranno partecipare anche alcune nazionali attraverso il percorso della Nations League.