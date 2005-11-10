Italia ko a Bruxelles, Barella: “Dispiace, ma dobbiamo anche ricordarci da dove venivamo”

“Siamo i primi a essere dispiaciuti”. Nicolò Barella, dopo il 4-1 rimediato dalla Nazionale italiana a Bruxelles, analizza così il risultato ai microfoni di Sky Sport: “Volevamo andare avanti. La cosa più importante è aver ritrovato un qualcosa dentro che ci fa competere, come abbiamo dimostrato con la Francia o in Turchia. Poi le vittorie e le sconfitte ci saranno sempre: so che è difficile, ma dobbiamo sempre ricordare da dove veniamo. Bisogna guardarsi indietro e ripensare al percorso fatto”.

Come leggi la partita di questa sera?

“Bisogna dire la verità. Sono stati più bravi. Hanno trovato i nostri punti deboli e li hanno sfruttati: hanno giocatori di qualità e se li lasci liberi tra le linee creano. La partita con la Francia ci ha tolto energie, è stata dispendiosa. Però non è una scusa: dobbiamo ammettere che sono stati bravi e che dobbiamo migliorare”.

Cosa portare dietro di positivo?

“Mi metto dentro questo discorso, mi porto l’entusiasmo e la voglia di lavorare, di dare il massimo, che, mettendomi tra i senatori, non voglio dire che ci sia mancata, ma a volte vedevamo tutto buio. Invece ora vediamo uno spiraglio di luce, anche grazie ai ragazzi, che ci stanno dando entusiasmo. Poi sta a noi farli sentire bene, farli sentire giocatori importanti per noi. Ma questo avverrà con il tempo: ci sono sempre cose belle e cose brutte, quando si vince e quando si perde. Oggi bisogna guardare il percorso che abbiamo fatto”.