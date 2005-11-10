Italia ko a Bruxelles, Mancini: "Rifarei le stesse scelte. Eravamo in difficoltà"

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha analizzato a Sky Sport il 4-1 subito con il Belgio a Bruxelles: “Penso che abbiamo fatto un po’ di fatica a livello fisico, che abbiamo pagato un po’ la partita con la Francia. Eravamo un po’ in difficoltà fisica. Però sono stati migliori e hanno meritato di vincere”.

In un percorso di crescita, anche rivoluzionario, è normale vivere serate così.

“No, sono dispiaciuto: quando uno gioca, gioca per vincere. Però queste partite qua purtroppo capitano, soprattutto quando trovi squadre forti come il Belgio. Può capitare”.

Non siamo stati bravi a difendere l’1-0 o cosa?

“Eravamo partiti bene, volevamo fare quella partita lì. Poi abbiamo preso subito il pareggio e non siamo riusciti a recuperare. Capita che gli altri siano migliori”.

Rifarebbe le scelte iniziali?

“Sì, le ho fatte perché volevo vedere due giocatori che non avevo mai visto a certi livelli (Koleosho e Pisilli, ndr). Sono due giocatori bravi, la sofferenza è stata nella squadra, non nel giocatore”.

Ha usato questa Nations League anche per sperimentare?

“Quando facciamo un cambio e mettiamo un giocatore pensiamo che sia bravo, magari può essere più giovane e può capitare che non renda al meglio o capiti una serata così”.