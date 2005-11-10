Italia ko, Kayode: "Che peccato, ma in questi due raduni si è creato un grande gruppo"

Michael Kayode, laterale del Brentford e della Nazionale italiana, ha commentato a Sky Sport il 4-1 incassato in Nations League con il Belgio: “È un grande peccato, in questi due raduni abbiamo fatto grandi cose e si è creato un grandissimo gruppo in poco tempo. Siamo molto giovani, uscire così non è quello che ci aspettavamo, però torneremo a fare le cose come sempre”.

Cosa è successo stasera?

“Eravamo partiti bene, con un bellissimo spirito. Poi c’è stato il primo gol: siamo stati un po’ sfortunati, è mancata un po’ di reazione nei minuti successivi e niente”.