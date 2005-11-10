Italia ko, Kayode: "Che peccato, ma in questi due raduni si è creato un grande gruppo"
Kayode dopo il 4-1 con il Belgio: “Si è creato un grandissimo gruppo in poco tempo. Siamo giovani, non ci aspettavamo di uscire così”
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Michael Kayode, laterale del Brentford e della Nazionale italiana, ha commentato a Sky Sport il 4-1 incassato in Nations League con il Belgio: “È un grande peccato, in questi due raduni abbiamo fatto grandi cose e si è creato un grandissimo gruppo in poco tempo. Siamo molto giovani, uscire così non è quello che ci aspettavamo, però torneremo a fare le cose come sempre”.
Cosa è successo stasera?
“Eravamo partiti bene, con un bellissimo spirito. Poi c’è stato il primo gol: siamo stati un po’ sfortunati, è mancata un po’ di reazione nei minuti successivi e niente”.
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