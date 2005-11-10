Italia, Barella: "Sono stati più bravi, ma in questa Nations abbiamo dimostrato di esserci"

Le parole di Nicolò Barella, centrocampista dell'Italia, ha parlato ai microfoni della Rai dopo la sconfitta contro il Belgio. "Oggi sono stati più bravi di noi nello stare in campo, abbiamo sofferto anche la stanchezza della partita contro la Francia. In questa Nations abbiamo dimostrato di esserci, c'è ancora da migliorare sicuramente e cercheremo di farlo al meglio. Siamo una squadra che non deve andare sotto ritmo, abbiamo visto anche i gol che vengono da un po' di rimpalli ed in questo momento è così senza togliere meriti al Belgio. Non dobbiamo permettere che si creino queste situazioni".

C'è da crederci nonostante la delusione?

"C'è più rammarico per l'andata, oggi sono stati più bravi non c'è nulla da dire. All'andata potevamo fare meglio ma è l'inizio di un percorso, abbiamo dimostrato che ci siamo e vogliamo seguire il mister. I ragazzi nuovi stanno riportando energie. La sconfitta fa male, brucia però non ci deve far perdere il nostro focus. Dobbiamo ridare entusiasmo ai tifosi, è la cosa più importante in questo momento".