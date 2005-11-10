Un Kevin De Bruyne così a Napoli non s’è mai visto. Colpa sua o di chi lo allena?

Quindi Kevin De Bruyne può ancora giocare così. Come quando illuminava il Manchester City, come stasera a Bruxelles, dove è stato il centro di gravità permanente del Belgio di Mark Van Bommel, che ha schiantato l’Italia di Roberto Mancini. Non ha segnato, ma è entrato in tutte le azioni dei gol belgi, ha confermato di essere ancora oggi un grande giocatore.

Mai visto a Napoli

Un campione, inserito in un contesto che gli gira attorno. È questo che in azzurro non hanno mai visto, da quando KdB è arrivato alla corte di De Laurentiis. Le statistiche individuali sono sempre state buone, perfino ottime, ma Kevin non è mai diventato l’uomo al centro del Napoli. È qualcosa in più, a volte estraneo rispetto alla squadra. Basti pensare che, nello snocciolare la formazione tipo, alla fine nessuno sa davvero dove inserirlo. Perché non si è inserito, anche se poi, quando è in campo, è lui a mandare regolarmente in porta i giocatori. Capita nei migliori matrimoni, anche calcistici: persino il miglior giocatore al mondo - e non stiamo dicendo che De Bruyne lo sia - può non essere funzionale al contesto in cui si ritrova.

Colpa sua o di chi lo allena?

Partiamo dalla seconda parte della domanda: a Napoli l’hanno allenato Antonio Conte e Massimiliano Allegri. La crisi di rigetto con il primo è stata, oseremmo dire, fisiologica: disciplinato sì, soldatino no, non è un giocatore da Conte. Per Max, però, sembrava perfetto: esperto e di qualità. E invece non sta funzionando. Al netto delle difficoltà incontrate da Allegri negli ultimi tempi, resta il dubbio che non sia (anche? Solo?) colpa del giocatore. Le recenti dichiarazioni della sua compagna vanno in questa direzione, peraltro. La sensazione è che, volente o nolente, De Bruyne a Napoli non si sia ambientato, e che questo discorso valga a 360°. Resta qualche mese - fino a gennaio, o magari a giugno - per cercare di non rendere una grande operazione di mercato un flop di campo. Visto il KdB di Bruxelles, sarebbe davvero un peccato.