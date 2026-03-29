Italia, non solo campo: fra sponsor e premi 30 milioni di motivi per volare al Mondiale
L'Italia si appresta ad affrontare l'ennesimo spartiacque della sua recente storia calcistica. Martedì sera a Zenica la Nazionale di Rino Gattuso affronterà la Bosnia nella finale del playoff di qualificazione al prossimo Mondiale. Una partita da non sbagliare, una gara secca che ci dirà ancora una volta se il movimento calcistico ha fatto quel passo avanti oppure se dovremmo affrontare la terza amarezza consecutiva e vedere la competizione, ancora una volta, dal divano.
L'ultima partecipazione risale a 12 anni fa ma la volontà del commissario tecnico e della squadra azzurra è quella di tornare a sorridere e volare a giugno in Canada. Un'occasione non solo dal punto di vista sportivo ma anche economico per la Federcalcio. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Mondiale porterebbe nelle casse italiane premi e sponsor per un totale di 30 milioni di euro. Una motivazione in più per sperare dunque in un successo in terra bosniaca in questo playoff.
Non solo sponsor ma anche merchandising. Il mercato degli Stati Uniti infatti risulta strategico per la vendita delle maglie della Nazionale senza dimenticare il premio di partecipazione che la FIFA dà a chi accede almeno alla fase a gironi. Una cifra che è sui 9 milioni di euro più 1,5 per coprire i costi.