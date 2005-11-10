La Juve e la strada per la Champions, Spalletti: "Quarti o vincere l'Europa League? Navigo a vista"

Nel giorno di vigilia della sfida di Europa League tra l'AZ Alkmaar e la Juventus, il tecnico della formazione bianconera Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa. Tra i tanti temi analizzati, il tecnico toscano è tornato anche sugli obiettivi della squadra, glissando a chi gli ha chiesto quale fosse per lui la strada più semplice per una qualificazione alla prossima Champions League: se arrivando quarto in campionato o se vincendo l'Europa League.

Queste le parole di Spalletti: "Dipende sempre da quelli che sono gli eventi. Ora di dire scelgo questo come strada principale non me lo sono posto e sarebbe sbagliato farlo. Noi andiamo avanti e si naviga a vista. Dobbiamo affrontare le situazioni con la convinzioni di possedere le condizioni di giocare a viso aperto con qualsiasi avversario. Vedere che qualche infortunato comincia a palleggiare, comincia a fare qualcosa sul campo dà enorme fiducia".

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