Marocco, i convocati del CT Ouahbi: torna a sorpresa Belahyane, 2 anni dopo l'ultima volta
Yvonne Alessandro
Il commissario tecnico della nazionale del Marocco, Mohamed Ouahbi, ha svelato ufficialmente la lista dei giocatori convocati per disputare i prossimi incontri delle qualificazioni alla Coppa d'Africa 2027.
I Leoni dell'Atlante si apprestano ad affrontare una doppia sfida cruciale contro il Niger nell'ambito di queste qualificazioni. Il primo match è in programma il 13 novembre alle 21:00, prima di una gara di ritorno intensa che si disputerà qualche giorno più tardi (17 novembre), alla stessa ora, con la ferma ambizione di consolidare il primato della selezione nel proprio girone.
Il gruppo del Marocco sarà composto da figure chiave come Achraf Hakimi (PSG) e Brahim Diaz (Real Madrid), ma attenzione alla chiamata di Reda Belahyane della Lazio. A oltre due anni di distanza dall’ultima volta il centrocampista numero 21 biancoceleste torna ufficialmente con i nordafricani. Merito di Gennaro Gattuso se il classe 2004 è tornato a giocare in pianta stabile dopo un biennio esatto, conquistando il ruolo di regista inamovibile. Adesso torna anche la maglia della Nazionale.
La lista ufficiale dei convocati
Portieri: Yassine Bounou, Munir El Kajoui, Ahmed Reda Tagnaouti, Alaa Bellaarouch.
Difensori: Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine, Souffian El Karouani, Nayef Aguerd, Redouane Halhal, Issa Diop, Abdelhamid Ait Boudlal, Achraf Hakimi, Ali Maamar, Ayoub Bouaddi.
Centrocampisti: Neil El Aynaoui, Oussama Targhalline, Bilal El Khannouss, Reda Belahyane, Amine Sbai, Abdellah Ouazane, Brahim Diaz.
Attaccanti: Yassine Gessime, Abdessamad Ezzalzouli, Ayoub Oufkir, Yassir Zabiri, Youssef En-Nesyri.