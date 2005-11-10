Italiano torna sull'acquisto di Vlahovic: "Bravi ad affondare nel momento giusto. In estate l'ho sentito"

Dopo la bella vittoria in trasferta per 2-3 sul campo dell'Hoffenheim, il tecnico del Besiktas Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di gianlucadimarzio.com. Queste le sue parole: "Diciamo che vanno onorate le competizioni. Quindi anche se hai tanti impegni ravvicinati è giusto cercare di fare bene in tutte le competizioni e andare in giro per l’Europa e dare il massimo. Siamo partiti bene qui col Besiktas, abbiamo vinto le prime due partite e ci teniamo a superare come tutte le squadre questo primo turno che siano le prime 8 o le prime 24. Cercheremo di fare tutto il possibile".

Italiane e turche stanno facendo fatica in Europa: vede un punto di contatto?

"Il percorso europeo è iniziato da poco. Sono solo le prime due giornate sia in Champions che in Europa League. C’è tutto il tempo per recuperare… può capitare qualche passo falso però ho visto che sia la Juve e il Milan hanno vinto. Quindi il percorso è lungo, ci sono tanti punti a disposizione. E tutte italiane hanno la forza per cercare di ripartire, di rimediare di fare punti perché alla fine poi ne servono per superare il girone e sono convinto che hanno le forze per fare bene".

Vlahovic lo ha dovuto corteggiare?

"Ieri non c'era, era influenzato ed è rimasto a casa. Ci siamo sentiti spesso quest’estate e cercato di tenere vivo un po’ questo contatto e nel momento in cui si è potuto affondare siamo stati bravi e l’abbiamo portato con noi. Dusan sta facendo bene e secondo me può fare ancora molto di più ma in questo momento siamo molto contenti".