Nervosismo e sceneggiate: Conceicao dopo De Bruyne. La mancanza di rispetto è per i compagni

Dopo il caso De Bruyne-Allegri, che continua a tenere banco, nella serata di ieri abbiamo assistito a un'altra sceneggiata, e questa volta il protagonista è stato Francisco Conceicao, esterno della Juventus sostituito da Luciano Spalletti al 64' della gara contro il Celta Vigo in Europa League, sul risultato di 1-1. Al momento dell'uscita dal campo il portoghese ha prima dato un pugno alla panchina, poi ha avuto una discussione con Giovanni Martusciello, collaboratore dello stesso Spalletti, e successivamente ha preso direttamente la via degli spogliatoi, salvo poi tornare sul terreno di gioco dopo alcuni minuti per assistere alla fine della partita insieme ai suoi compagni in panchina.

Le parole di Spalletti e Conceicao nel post gara

Interrogato proprio sulla reazione avuta dal calciatore, a precisa domanda sul se Conceicao fosse arrabbiato con se stesso o per il cambio, Spalletti ha risposto in maniera secca e precisa: "Gli conviene essere arrabbiato con se stesso, perché sennò se ne può parlare insieme. Penso che ce l'abbia con se stesso, per quella che è stata la prestazione, non fosse così poi ci spiegherà quello che gli dobbiamo dare e vedremo di saldarlo". Poco dopo sono poi arrivate anche le parole dello stesso esterno portoghese: "Non ho litigato con nessuno, sono uscito e ho dato una botta alla panchina ma non ho litigato con nessuno dello staff. Non abbiamo avuto un dialogo, sono entrato nello spogliatoio, ho cambiato la maglia e sono tornato a bordo campo. Dico questo perché deve uscire la verità e dobbiamo parlare del secondo tempo che abbiamo fatto. Abbiamo vinto e dobbiamo continuare così".

Mancanza di rispetto soprattutto per i compagni

Impossibile pensare che Conceicao potesse dire cose diverse da quelle affermate, ma resta il fatto che qualcosa c'è stato ed è stato visto da tutti. Un comportamento, seppur tenuto a caldo con l'adrenalina alle stelle, che i giocatori, in generale, devono evitare, senza se e senza ma. Perché questo tipo di atteggiamento non è una mancanza di rispetto solo per l'allenatore, che fa giustamente le scelte che ritiene più giuste. È una mancanza di rispetto soprattutto per i compagni. Sì, perché a prescindere dal nervosismo il rispetto per chi prende il tuo posto o per chi non giocherà neanche un minuto deve venire prima di tutto il resto. Sia chiaro, Conceicao non ha fatto male a nessuno, ci mancherebbe, ma scene come quella di ieri devono essere evitate.