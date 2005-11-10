Italiano sui 120 anni dello Spezia: "Scritte pagine indelebili. Sbagliai un cosa andando via"

In occasione dei 120 anni dello Spezia anche il tecnico Vincenzo Italiano, attualmente sulla panchina del Besiktas in Turchia, ha voluto mandare un messaggio attraverso La Nazione per festeggiare il club in cui ha lavorato dal 2019 al 2021 e dove ora in panchina siede un suo storico vice come Marco Turati: “L’amore per quel club è sempre grande e gli auguro un pronto ritorno in Serie B per festeggiare al meglio questo anniversario. La gente lo merita. Abbiamo scritto insieme pagine indelebili, per qualcosa di unico. Quei successi sono speciali, la Serie A e la salvezza sono romantici ed eccezionali”.

Sulle imprese con lo Spezia e l’addio burrascoso

Il tecnico conquistò una storica promozione in Serie A alla guida dello Spezia e la salvezza nell’anno successivo e torna su quel percorso: “Peccato non aver avuto la gente sugli spalti in quell’annata, la partita di Pescara segnò la svolta così come la gara di ritorno con il ChievoVerona in cui ribaltammo il 2-0 dell’andata. E naturalmente il salvataggio di Vignali in finale, passando per le vittorie in Coppa Italia con Bologna e Roma. - prosegue Italiano tornando sull’addio – Mi rattrista ripensarci perché l’affetto si è trasformato in amarezza. Le carte in tavola furono cambiate e sbagliai a non comunicare direttamente alla piazza la situazione, quell’esperienza è indimenticabile”.

Sul presente dello Spezia

Italiano infine parla dell’attualità: “Mi spiace che siano in Serie C, ma Angelozzi e Turati faranno un grandissimo lavoro e riporteranno lo Spezia in Serie B. Il mister sta facendo un ottimo lavoro e mi auguro si confermi perché sarebbe bello che lo Spezia possa festeggiare con la Serie B i 120 anni”.