Lazio, priorità assoluta al rinnovo di Floriani: cosa manca per chiudere. E avrà un aumento
Yvonne Alessandro
Mentre la Lazio si gode il panorama dall'alto della classifica di Serie A insieme all'Inter, la dirigenza biancoceleste è alle prese con l'operazione rinnovi. Oltre a Isaksen, Rovella e Dele-Bashiru, il ds Angelo Fabiani è all'opera per blindare dei calciatori imprescindibili per l'allenatore Gennaro Gattuso e il cammino tracciato verso una stagione ottima fino ad ora.
Il dossier prioritario di Floriani
Si tratta di una mossa strategica e cruciale, pensata per mettere al sicuro l'organico di fronte allo scenario di una sessione di mercato a saldo zero o, nell'ipotesi peggiore, persino bloccato. Perciò, come riferito dal Corriere dello Sport, il primo fascicolo finito sulla scrivania della dirigenza capitolina riguarda Romano Floriani: i contatti con l'entourage del calciatore proseguono ormai da diverse settimane e l'intesa definitiva appare in dirittura d'arrivo.
Le cifre e i dettagli verso la firma
La costante crescita mostrata dal terzino destro classe 2003 nell'ultimo periodo ha convinto la società biancoceleste a premiarlo con un importante ritocco d'ingaggio. Dagli attuali 130mila euro a stagione si passerà infatti a una base di partenza di circa 500mila euro nel nuovo accordo. Restano soltanto da limare gli ultimi dettagli burocratici prima di giungere alla fumata bianca e alle firme.