Jardel e l'incubo della cocaina: "Rimasi sveglio una settimana, poi l'overdose. Rischiai di morire"

La mancata convocazione per il Mondiale del 2002 da parte del CT Scolari è stato un duro colpo per Jardel, attaccante che a cavallo del millennio segnava gol a raffica con Porto, Galatasaray e Sporting CP. Una mancata chiamata che ha portato il brasiliano in un tunnel fatto di alcool e droga, come raccontato dallo stesso giocatore nel corso di una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.

Come mai Scolari non l’ha convocata a quel Mondiale?

"Me lo sto chiedendo ancora oggi. Nessuno mi ha mai dato una spiegazione. Tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila ero tra i cinque attaccanti più forti del mondo: al Porto segnai 168 gol in 175 partite in quattro anni, mentre nella stagione che portava al Mondiale in Corea e Giappone ne realizzai 55 in 42 partite con lo Sporting Lisbona, vincendo la seconda Scarpa d’oro. Capisco che in quel Brasile c’erano dei fenomeni, ma una chiamata la meritavo".

Quanto ha pesato quella delusione sulla sua vita?

"Caddi in depressione e cominciai a bere in eccesso. Giocare un Mondiale era il sogno della mia vita. La mia prima moglie mi lasciò e ci furono problemi riguardo l’affidamento dei figli. Sentivo che tutto mi stava scivolando via, ma il peggio doveva ancora venire".

Racconti pure.

"Nell’estate del 2003 ho provato la cocaina. Ero in vacanza e sapevo di poterla consumare in quel periodo perché non c’erano i controlli legati al doping. Mi piaceva, mi faceva sentire vivo e non depresso. Una volta sono rimasto sveglio per una settimana intera. Poi ho avuto un’overdose, ho rischiato di morire e mi ha salvato un amico che era con me. Lì ho toccato il fondo".

Come ne è uscito?

"Ho passato mesi a parlare con psichiatri. Ne sono uscito definitivamente quando ho conosciuto la mia seconda moglie Sandra: lei mi ha fatto capire il senso della vita e oggi sono felice".