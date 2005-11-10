Perugia, cresce la preoccupazione: salta l'incontro con la nuova proprietà

Il futuro societario del Perugia resta avvolto nell'incertezza. L'ultimo sviluppo risale a martedì 10 novembre, quando è saltato il confronto atteso con la nuova compagine societaria e in particolare con la manager Cristina Licciardello. Come ricostruito dal Corriere dell'Umbria, dopo essersi presentata nei giorni scorsi alla squadra e ai dipendenti della sede, la manager non si è presentata all'appuntamento concordato con Gaucci, Ricci e Lana.

Aumenta così il malumore a Pian di Massiano, anche perché non è ancora arrivato il bonifico da un milione e mezzo di euro atteso sui conti del club. Secondo il quotidiano, tra le possibili ragioni dei ripensamenti di Licciardello ci sarebbero i dubbi legati alla vicenda dell'ex presidente Faroni e alle eventuali conseguenze giudiziarie per il Perugia. Una situazione che avrebbe provocato irritazione nell'ambiente.

Nei prossimi giorni potrebbe esserci un confronto con l'amministrazione comunale. Le indiscrezioni su un incontro già avvenuto con la sindaca Vittoria Ferdinandi sono state smentite da Palazzo dei Priori, ma resta probabile un colloquio tra la prima cittadina, l'assessore Vossi e Gaucci, Ricci e Lana.

Intanto cresce la preoccupazione in città, con la Curva Nord che ha già preso posizione. Anche il Comune vuole fare chiarezza sulla situazione.