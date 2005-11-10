Juventus, ritorno di fiamma per Miranda: Massara ci proverà già a gennaio. La situazione

Il mercato di gennaio si avvicina. La Juventus vuole rinforzare il proprio organico per cercare di sistemare una stagione che per il momento è iniziata con tanti alti e bassi. Luciano Spalletti chiede rinforzi, la dirigenza è pronta ad accontentarlo. Fra i ruoli da sistemare ci sarebbe la corsia laterale con Massara che potrebbe tornare su un vecchio obiettivo per rinforzare l'organico a disposizione. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, l'idea sarebbe quella di provare ad alzare il pressing su Juan Miranda, uno dei punti fermi del Bologna allenato da Raffaele Palladino.

Il sondaggio della scorsa estate

Quello della dirigenza della Continassa sarebbe però un ritorno di fiamma. Riannodando le lancette del tempo dobbiamo tornare infatti allo scorso agosto quando era già stato fatto un sondaggio sullo spagnolo ma Sartori aveva respinto l’offerta. Chissà se adesso l’interesse può trasformarsi in una trattativa che possa andare a buon fine.

Non solo la Juventus

I bianconeri però non sono l’unica squadra che avrebbe posato gli occhi sul giocatore spagnolo che, lo ricordiamo, andrà in scadenza di contratto a giugno 2028. Il ragazzo infatti sarebbe finito nel mirino anche del Milan che poi vorrebbe alle proprie dipendenze ma anche un club di Premier League che sarebbe il Newcastle.