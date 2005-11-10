Un anno di Floro Flores al Benevento. Il tecnico: "Qui uno dei momenti più belli della mia carriera"

Quella che inizialmente sembrava in una nomina ad interim dopo l’esonero di Gaetano Auteri si è trasformato prima in una scommessa e poi in una scelta vincente tanto che Antonio Floro Flores è ormai da un anno il tecnico del Benevento con ottimi risultati: prima la promozione in Serie B, poi la Supercoppa di Serie C e ora un settimo posto momentaneo in cadetteria.

L’anniversario di Floro Flores

A un anno dalla sua nomina il tecnico giallorosso ha voluto pubblicare un messaggio sui propri profili social per ripercorrere questi dodici mesi: “Oggi un anno insieme. Cosa posso dire... Ho vissuto uno dei momenti più belli della mia vita, raggiungendo insieme alla società e ai tifosi un importantissimo traguardo dopo anni difficili, ma più di tutto mi sono sentito a casa, accolto come uno di famiglia. - scrive Floro Flores - Non smetterò mai di ringraziarvi e lavorerò sempre più duro per poterne raggiungere ancora tanti altri. Grato di poter lavorare per questi colori e insieme toglierci ancora tante soddisfazioni. Forza Streghe”.

Il rendimento di Floro Flores

Il giovane allenatore, classe ‘83, ha guidato il Benevento per 40 volte nelle varie competizioni e viaggia a una media di 2,03 punti a partita frutto di 24 vittorie, nove pareggi e solamente sette sconfitte. Una media fra i 2,30 punti di media tenuti in Serie C nelle 27 gare, comprese le due di Supercoppa, in cui è andato in panchina e gli 1,46 di questa stagione fra Coppa Italia e campionato.