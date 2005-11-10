Tutti pazzi per Cacciamani: la Roma lo voleva, il Napoli lo segue. Lui giura amore al Toro

Non guardate la carta d'identità. Un classe 2007 ma di fatto è già un pilastro del Torino. Alessio Cacciamani è uno dei punti fermi della scacchiera di mister Abate che difficilmente in questa stagione ne fa a meno. 12 presenze stagionali fra campionato e Coppa Italia, un assist all'attivo e prestazioni che hanno attirato su di sé l'attenzione delle big. Ultimo della lista il Napoli che, per bocca del suo direttore sportivo Manna, ha posato gli occhi sul giocatore.

Le parole di Manna e l'interesse della Roma in estate

Le sue parole hanno un po' spaventato i tifosi granata e non lasciano spazio ad interpretazioni: "E' un prospetto interessante. Da qui a dire che sia un calciatore del Napoli, però, ce ne passa. Ci sono lui e tanti altri giocatori che stiamo seguendo". Parole che non accedono campanelli d'allarme in casa piemontese ma certamente che portano sul ragazzo l'attenzione di una big come lo è stata per la scorsa estate quella della Roma con l'offerta di 12 milioni di euro più bonus rispedita al mittente dallo stesso presidente Cairo.

Le dichiarazioni di Cacciamani

Difficile però che il numero 77 del Toro possa lasciare il capoluogo piemontese già a gennaio. Il ragazzo, apprezzato moltissimo da Abate, è stato molto chiaro. Un mese fa infatti, ai microfoni di Sky dopo la sfida contro il Parma, parlava così: "Era la prima volta che mi trovavo in una situazione del genere, sono cose nuove che devo imparare a gestire. La mia idea e la mia volontà è sempre quella di rimanere al Torino, sono affezionato ai granata, sono cresciuto qua, c'è solo il Torino per me".