Ronaldinho torna in campo, Milanese: "A 46 anni fa ancora cose che altri non riescono a fare"

Intervenuto ai microfoni della radio ufficiale di TuttoMercatoWeb.com, Mauro Milanese ha affrontato vari temi legati al Serie C, con particolare attenzione sul ritorno in campo di Ronadinho.

Partiamo dal ritorno in campo di Ronaldinho, che dopo oltre dieci anni ha deciso di giocare nuovamente in Italia, in Serie C con la maglia del Ravenna. È sicuramente una grande operazione di marketing, ma dal punto di vista sportivo che idea si è fatto?

"È una scelta particolare e anche inaspettata. Dopo un periodo così lungo, di solito non si pensa più a tornare a giocare tra i professionisti, magari ripartendo da una realtà come la Serie C. Non so quanto ci sia di amore per il calcio e quanto di marketing, probabilmente sono tutti elementi che si mescolano. In ogni caso, vedere Ronaldinho fa sempre bene agli occhi: anche a 46 anni riesce a fare cose che altri giocatori, pur essendo nel pieno della forma, non sono in grado di fare".

Le ultime indiscrezioni parlano di un Ronaldinho atteso a Ravenna per la rifinitura e pronto a partire dal primo minuto nel derby con il Forlì, giocando finché il fisico glielo consentirà. È la scelta giusta, considerando anche l'importanza della partita?

"Non so se sia la scelta giusta, perché non conosco le sue condizioni. Chiaramente non si è allenato con continuità insieme agli altri e non sappiamo quanto possa reggere. Se la partita dovesse mettersi male, potrebbe anche non avere il tempo per incidere. Presumo che non riesca a giocare 90 minuti. Dobbiamo anche dimenticarci il Ronaldinho del Barcellona, quello che con velocità e tecnica saltava sei o sette avversari e magari segnava in un derby contro il Real Madrid. Oggi dobbiamo guardare soprattutto alla qualità dei suoi piedi, non alla fisicità e alla velocità di un tempo".

Il tocco, però, sembra essere rimasto quello di sempre. Sui social circolano diversi video in cui si allena e gioca con il pallone in Brasile.

"Sicuramente uno come lui può ancora migliorare il livello tecnico di una squadra. I giochi di prestigio e le qualità individuali sono straordinari, ma il calcio è diverso dal palleggiare sul posto, come fanno tanti artisti anche nelle piazze. Il campo è lungo e largo, bisogna correre, andare su e giù e avere le gambe per reggere la partita. Credo che Ronaldinho possa conservare le sue magie per quei tre o quattro minuti in cui ha il pallone tra i piedi e può fare cose che pochi sono riusciti a fare. Sono qualità che si costruiscono fin da piccoli, giocando sulle spiagge, nelle piazze, anche a piedi nudi. Un modo di vivere il calcio che oggi si sta un po' perdendo".

Passiamo alla Serie C, che non si ferma durante la sosta per le Nazionali. Nel girone C ci sono due sfide importanti come Bari-Foggia e Salernitana--Catania. Si aspettava una stagione così complicata, finora, per queste piazze?

"No, mi aspettavo che fossero nelle prime posizioni, magari non necessariamente al primo posto, ma comunque in corsa per giocarsi la promozione nel girone di ritorno. La sorpresa è il Potenza, che sta vincendo praticamente sempre e segnando tantissimo. Le sue prestazioni hanno fatto sì che piazze importanti come Bari e Catania si trovino a nove o dieci punti dalla vetta. È la sorpresa più grande del campionato".

A questo punto il Potenza non può più essere considerato una sorpresa: con 32 punti e nove lunghezze di vantaggio sul Bari, è una vera candidata alla promozione?

"Direi di sì. Dopo un terzo di campionato, i risultati e le prestazioni sono un dato oggettivo: il Potenza va considerato tra le squadre in corsa. Naturalmente possono esserci cali fisici e momenti di difficoltà, ma il vantaggio accumulato è importante".

Per la Salernitana i playoff sono ancora un obiettivo alla portata?

"Sì, penso proprio di sì. L'obiettivo deve essere quello di raggiungere le prime cinque posizioni, che mi sembra possano essere alla portata. Il distacco non è incolmabile e bastano un paio di risultati per cambiare la classifica. Arrivare nelle posizioni più alte, inoltre, permette di affrontare i playoff con qualche vantaggio. Vincere gli spareggi resta comunque molto difficile: alla fine sale una sola squadra su 27, quindi il percorso è complicato per tutti".

Nel girone A c'è un testa a testa tra Cittadella e Union Brescia, con il Trento come possibile terzo incomodo. Sono queste le squadre da seguire?

"Sembra di sì. La sorpresa è il Trento, di cui si parla molto bene per il gioco espresso e per la solidità. L'Union Brescia si è compattata anche dopo l'arrivo di Pasini e ha costruito una buona squadra. Il Cittadella, invece, lo consideravo tra le protagoniste: negli ultimi anni ha sfiorato più volte la Serie A e ha dimostrato di poter essere competitivo anche in Serie B. È una piazza dove si può lavorare con tranquillità, senza quella pressione che spesso si avverte nelle grandi città. Mi aspettavo quindi di vederlo in alto. Il Trento, al momento, sembra però la squadra che gioca meglio ed è più bella da vedere".

Chiudiamo con la Nazionale: stasera c'è Italia-Francia. Possiamo battere una corazzata come quella francese, anche se sarà priva di alcuni giocatori importanti?

"Penso che dovremo puntare soprattutto sull'orgoglio, perché la Francia è favorita. Bisogna però essere cauti e guardare al percorso, non soltanto al risultato della prossima partita. Non siamo più ai livelli di Francia e Spagna. Abbiamo una grande storia, quattro Mondiali vinti e piazze importanti, ma negli ultimi vent'anni abbiamo raccolto poco. Sono lontani i tempi in cui Juventus e Milan si giocavano le finali di Champions League, anche con due squadre italiane protagoniste.

Dobbiamo ripartire, far crescere i giovani e sperare che emergano nuovi talenti capaci di diventare determinanti. Al momento non abbiamo ancora un Yamal, un Haaland o un Kane. Dobbiamo metterci in testa che serve un percorso e avere pazienza, in uno sport in cui spesso la pazienza manca. Gli italiani hanno sofferto molto per le mancate qualificazioni agli ultimi Mondiali e tutti vorremmo un riscatto immediato. Ma, oltre al cuore, dobbiamo usare anche la testa".