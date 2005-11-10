Il Gubbio guarda ancora a un Ds... impegnato. Sondato il profilo di Matteassi del ChievoVerona

Un momento sportivamente drammatico per il Gubbio, che, oltre a dover risolvere le questioni legate al campo, con la classifica addirittura peggiorata dopo il cambio di allenatore, deve anche scegliere il nuovo Direttore Sportivo, dopo l'addio con Mauro Leo.

Un lungo casting, nel quale spunta Matteassi.

Un lunghissimo casting, quello messo in atto dalla formazione eugubina, comunque senza uomo mercato dal 2 novembre. L'ultimo profilo emerso è quello di Luca Matteassi, che non è però svincolato: il dirigente, infatti, è il Ds del ChievoVerona, in Serie D. Al netto di ciò, però, la società guidata da Sauro Notari ha preso informazioni in merito, ma non ha avuto alcun contatto con lo stesso direttore, che con la compagine veneta - mossa da un ambizioso progetto - sta lottando per il ritorno tra i professionisti.

Ha senso puntare su direttori già impegnati?

Quello di Matteassi non è il primo profilo di dirigente occupato che sonda il Gubbio, che aveva sperato nel ritorno di Davide Mignemi; legato però al Savoia, che con un comunicato diffuso dopo i primi rumors ha spento ogni possibilità di addio con il proprio uomo mercato, che ha per altro un contratto con i campani fino al 2028. Poi, era spuntato il nome di Francesco Cangi, della Pianese. Certo, anche Ds liberi, ma sarebbe forse meglio puntare intanto su uno di questi profili, anche per evitare di sprecare ulteriori giornate.