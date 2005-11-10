Di Napoli: "Juve, Carnevali a gennaio deve prenderne uno per reparto"

L'ex attaccante Arturo Di Napoli è stato ospite della radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà. E ha detto la sua sul mercato di gennaio della Juve: "Retegui, Sorloth e Scamacca? E' chiaro che Scamacca a me suscita interesse. Serve un uomo d'area alla Juve. Kolo Muani lo vedo più esterno, sicuramente quando rientreranno anche gli altri qualcosa sarà da rivedere. Ma la Juve deve provare a fare qualcosa di diverso per risalire. Ha gli uomini, c'è una nuvola grigia che fa fatica ad andare via, per me è un problema mentale".

Prenderebbe Varela per la Juve?

"Carnevali è troppo bravo per non sapere che deve mettere mano in questa Juve. Servono operazioni in ogni reparto. La Juve ha bisogno di giocatori di personalità, che quando le cose non vanno bene non si nascondono. Non ne vedo di personalità ora in rosa, servono giocatori del genere".

Spalletti ha preferito Kolo Muani a Sorloth: ha fatto bene?

"Certo, una responsabilità il tecnico ce l'ha, che ora deve trovare una soluzione. Kolo Muani deve essere messo nelle condizioni di fare bene e oggi gira poco nella Juve. Anche io però avrei scelto inizialmente Kolo Muani".

Fabiani ha detto che lei è stato il colpo di cui va più fiero:

"Non a caso è primo in classifica, è di bocca buona (ride, ndr). E' vero quello che ha raccontato, Angelo mi ha rilanciato perchè ha quel modo di fare che ti trascina. Lui mi prese a Messina e mi portò anche a Salerno. La prima posizione della Lazio non è frutto del caso. E' stato quello che ha fatto rendere tutti di più. Credo che lui e Gattuso stanno facendo grandi cose. Per quello che vedo è un primato più che attendibile, ma il campionato è lungo e gli imprevisti ci sono. Bisogna vedere come reagisce la Lazio quando arriveranno momenti difficili".