Empoli, per Bembnista niente gare con la Polonia U20: è stato fermato da un problema fisico

Il difensore dell’Empoli Dawid Bembnista alla fine non risponderà alla convocazione da parte della Polonia Under 20 per le prossime sfide dell’Under 20 Elite League contro la Germania (venerdì 13 novembre alle ore 20:00 alla Chorten Arena di Białystok) e la Romania (martedì 17 novembre alle ore 19:00 allo Stadion Eugen Popescu di Targoviste).

Un problema fisico lo ha stoppato

Come riporta Empolichannel.it il classe 2007, che nelle ultime tre giornate ha trovato sempre più spazio venendo schierato da titolare contro Juve Stabia e Padova, non partirà alla volta della Polonia a causa di un problema fisico, un leggero fastidio al retto addominale che ha fatto propendere sia l’Empoli sia la Polonia per evitare il viaggio e permettergli di proseguire il lavoro con la squadra di Andreoletti e permettergli di recuperare al meglio in vista delle prossime gare.

Tre gli altri giocatori in Nazionale

Restano così tre i giocatori che saranno impegnati in giro per il mondo in questa pausa: Joseph Ceesay, Matteo Egan e Bohdan Popov. Il primo con il Gambia sarà impegnato in due gare contro la Costa d’Avorio valide per le qualificazioni alla Coppa d’Africa, il secondo invece scenderà in campo con l’Irlanda Under 21 nella doppia sfida play off contro la Finlandia che vale l’accesso alla fase finale dell’Europeo di categoria. Mentre il terzo con la sua Ucraina Under 21 giocherà due amichevoli contro Scozia e Stati Uniti.