Romagna non ha intenzione di smettere. Si allena con il Forlì in attesa di gennaio

Dopo l’addio al Sassuolo, dove nella passata stagione è sceso in campo per solo sette volte, Filippo Romagna è pronto a tornare in campo a gennaio e per farlo ha chiesto, e ottenuto, di potersi allenare con una squadra di Serie C per cercare di ritrovare la forma migliore e soprattutto testare la tenuta di un ginocchio che lo ha spesso fermato nell’arco della sua carriera nel corso della quale ha vestito anche le maglie di Cagliari, Brescia e Reggiana oltre che della Juventus nel settore giovanile.

Da Forlì a caccia del rilancio

Da martedì infatti il classe ‘97 ha iniziato ad allenarsi con il Forlì, club che attualmente è senza allenatore dopo le dimissioni di Nicola Campedelli, che gli ha concesso la possibilità di lavorare in un contesto professionistico per recuperare e rientrare in gioco alla riapertura del mercato. Una scelta motivata anche dalla presenza del fratello maggiore Alessandro Romagna che al Forlì veste i panni di preparatore atletico.

Bamonte tecnico ad interim

La squadra nel frattempo si allena agli ordini di Gianluigi Bamonte, vice di Campedelli, che con tutta probabilità guiderà la squadra domenica pomeriggio a Ravenna in un derby che avrà i riflettori di mezzo mondo accesi per il ritorno in campo dopo undici anni di Ronaldinho nelle fila dei giallorossi romagnoli.