Vicenza, Zamuner: "Fiducia a Gallo non è a tempo. Convinti che la rosa sia adeguata"

Dopo le voci dei giorni scorsi in merito al possibile esonero di Fabio Gallo, con la tifoseria che ha fatto sentire il proprio sostegno al tecnico, in casa Vicenza ha parlato il direttore sportivo Giorgio Zamuner per fare il punto della situazione e confermare ufficialmente la fiducia all’allenatore della promozione: “Dopo alcune riflessioni condivise con la proprietà e il direttore generale abbiamo deciso di dare fiducia al nostro mister perché pensiamo sia la persona giusta e possa ancora darci una mano per uscire da questa situazione. Siamo fermamente convinti che questa squadra abbia i mezzi per raggiungere l’obiettivo fissato dalla società, ovvero la salvezza e il mantenimento della categoria. È stata una decisione presa con grande convinzione. - prosegue il ds come riporta Trivenetogoal.it - Abbiamo ragionato sull’andamento che finora non soddisfa né noi né la tifoseria, ma la situazione non è compromessa anche se siamo in ritardo di 2-3 punti rispetto al nostro obiettivo. Quando abbiamo deciso con il mister di riconfermare alcuni giocatori e acquistarne altri che ci permettessero di mantenere la categoria pensavamo a un percorso con meno difficoltà e invece abbiamo trovato squadre effettivamente forti.È facile condividere quando si vince, diventa più difficile quando si perde, ma è proprio in questi momenti che bisogna rimanere uniti”.

Sulla costruzione della rosa

Il direttore sportivo poi torna sulla costruzione della squadra in estate: “Tutti eravamo d’accordo e abbiamo preso decisioni assieme, quando si costruisce una rosa per affrontare un campionato ci si confronta con l’allenatore, con il direttore generale e con la proprietà. Vengono fuori dei nomi e, in base alle caratteristiche richieste dal tecnico e a quello che si vorrebbe proporre durante la stagione, si cercano i giocatori più adatti. Qualche volta si pensa a tre nomi, ma poi si riesce ad arrivare al primo, al secondo o al terzo. Noi abbiamo iniziato a ragionare con il mister ai primi di maggio e fino a giugno, prima della partenza per il ritiro, ci confrontavamo continuamente su chi prendere e chi riconfermare. È stato un ragionamento condiviso al cento per cento, proprio come era successo l’anno scorso. - prosegue Zamuner parlando di eventuali criticità – Oggi siamo in difficoltà, ma siamo convinti che i giocatori a disposizione siano quelli giusti per il nostro percorso. Sicuramente ci sono cose da aggiustare, ma abbiamo le caratteristiche, i mezzi e tutte le componenti per riuscirci”.

Cosa attendersi da questa pausa

Zamuner parla poi di cosa si aspetta da squadra e mister in questi 10 giorni di pausa: “Credo ci debba essere una presa di coscienza da parte di tutti perché quello che stiamo facendo non è sufficiente. Sappiamo che andremo ad Ascoli contro una squadra forte e che ha entusiasmo, dobbiamo trasformare quei 60-70 minuti che facciamo bene in 90 di attenzione, applicazione e concentrazione. - prosegue il dirigente biancorosso – Mercato? Voglio arrivare a gennaio e dire che basta prendere un giocatore, mi piacerebbe che in queste ultime otto gare dell’anno mi dessero la possibilità di non fare nulla anche perché siamo sicuri che la rosa allestita sia idonea per la salvezza. Poi in questo mese e mezzo faremo le valutazioni che servono, con lucidità, e se poi ci sarà la necessità interverremo sia in uscita sia in entrata”.

Sul peso della tifoseria nella conferma di Gallo

Infine spazio alla posizione dei tifosi che hanno difeso il tecnico: “Quando parlo di dover essere tutti uniti mi riferisco anche alla tifoseria che riteniamo possa rappresentare un fattore importante. Non è stata però la pressione dei tifosi a farci decidere di confermare l’allenatore. - prosegue Zamuner - Per quanto riguarda la fiducia, non è a termine. È chiaro che non abbiamo tantissimo tempo, ma siamo straconvinti che Gallo possa tirarci fuori da questa situazione”.