Il Monza chiede 40 milioni di euro per Varela, il Napoli torna a pensare a Esposito

Idea Sebastiano Esposito per il Napoli, su specifica indicazione dell'allenatore azzurro Max Allegri. Così scrive l'edizione di oggi de Il Mattino, che spiega come ci sia anche il profilo dell'attaccante neroverde tra quelli messi nel mirino degli azzurri campani.

Deve essere ceduto Lucca

Il mediano dei tre fratelli Esposito è in prestito dal Cagliari al Sassuolo, che ha il diritto di riscatto a 10 milioni di euro circa e potrebbe decidere di esercitarlo prima di operare poi una nuova cessione al Napoli. Tra l'altro non è la prima volta che gli azzurri pensano al classe 2002, seguito con attenzione già in estate, anche se al tempo Manna era stato frenato dalle liste fin troppo piene. In ogni caso, varrà la stessa regola dello scorso calciomercato: deve uscire qualcuno, per poter completare nuovi acquisti. E in tal senso il forte indiziato è Lorenzo Lucca, alla ricerca di una nuova sistemazione in prestito.

Per Varela servono 40 milioni

Rimane ovviamente sullo sfondo il profilo di Gustavo Varela come ipotesi per rinforzare l'attacco a gennaio, ma la concorrenza non manca. E soprattutto al momento viene raccontato di una valutazione piuttosto elevata da parte del Monza, che fa leva sulla poca voglia di privarsi del capocannoniere della Serie A già a gennaio: stando al quotidiano servirebbero 40 milioni di euro. Una cifra fuori dalla portata del budget di Manna.