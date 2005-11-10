Brigati brilla con il Treviso e si accendono i riflettori della Serie B: possibile derby campano

Dopo due ottime stagioni in Serie D, culminate lo scorso anno con una promozione da protagonista con 33 presenze, due gol e altrettanti assist, per il terzino Alberto Brigati anche l’impatto con la Serie C è stato più che positivo. Il classe 2001 infatti è uno dei protagonisti dell’ottimo avvio della squadra allenata da Edoardo Gorini che attualmente occupa il 5° posto nel Girone A. E inevitabilmente su di lui si sono accesi i riflettori del mercato.

Derby campano per Brigati. E c’è anche il Catania

L’esterno destro, che può giocare sia sulla linea dei difensori che a centrocampo, ha già messo a segno una rete in 13 presenze e attirato l’attenzione della Serie B. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW infatti in vista della riapertura del mercato potrebbe andare in scena un derby campano fra Avellino e Benevento per assicurarsene le prestazioni. Ma attenzione anche a una big di Serie C come il Catania che lo segue con grande attenzione.