Jardel: "Ho solo brutti ricordi dell'Ancona. Mangiavo fino a svenire, mi chiamano Lardel"

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport troviamo una lunga intervista a Jardel, ex attaccante brasiliano, marcatore implacabile nelle sue esperienze con Porto, Galatasaray e Sporting CP, meteora in Serie A con la maglia dell'Ancona 2003-2004, la peggiore squadra di sempre in Serie A con 13 punti in 34 partite.

"Ho due zii che vivono a Bologna da oltre vent’anni. Poi il clima e il cibo, wow. Quando ero all’Ancona mangiavo fino a svenire. Ho solo brutti ricordi dell'esperienza calcistica. In sei mesi non ho preso lo stipendio e ho giocato appena tre partite. La squadra era piena zeppa di giocatori, gestita male e a fine anno è fallita. Ho legato con Sonetti e Galeone, molto meno con la tifoseria".

Come mai?

"Avevo 31 anni, ero in sovrappeso e qualcuno mi chiamò “Lardel”. Probabilmente perché quando mi presentarono contro il Perugia sbagliai la curva da salutare: avevamo gli stessi colori. Alcuni tifosi se la presero dopo quel gesto".