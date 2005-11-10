Sassuolo, D'Aversa: "Ho viste 3 gare dal vivo: la partita con la Roma è stata preoccupante"

Roberto D'Aversa, nuovo allenatore del Sassuolo, si è presentato ufficialmente questa mattina al Mapei Football Center come tecnico dei neroverdi: "Io ho visto tre partite dal vivo. Contro il Torino la squadra ha fatto una bella gara, è stata brava a portarla a casa. A Bologna avrebbero meritato un risultato pieno, penso che avrebbero meritato di vincere più con il Bologna che con il Torino, poi con la Roma, c'era una squadra strabiliante in questo momento, non era semplice. Mentre le altre gare non destavano segni di preoccupazione, quella con la Roma sì e bisogna lavorare per migliorare".

Quel qualcosa che manca si può trovare con un gioco diverso o lavorando sulla testa?

"Bisogna ritrovare chi è fuori, poi uno analizza la squadra con i numeri, sono importanti, e nel momento in cui si arriva in una squadra che in questo momento ci vede come la peggior difesa, è l'aspetto da migliorare, ma non parlo di un solo reparto, parlo della squadra per intero poiché ci sono giocatori che ti portano a fare tanti gol, ci sono giocatori di qualità, ha numeri da questo punto di vista nella media, l'aspetto da migliorare è l'altro. Si migliora nel duello personale, tutto parte dall'aspetto mentale e non dal modulo".