Dopo l'esordio in prima squadra con l'Atalanta, arriva il rinnovo fino al 2031 per Idele

Dopo l'esordio in prima squadra con l'Atalanta, arriva il rinnovo fino al 2031 per IdeleUfficiale
Dimitri Conti
Ufficiale il rinnovo di contratto del giovane talento Javison Idele (19 anni) con l'Atalanta. Aggregato in pianta stabile alla selezione Under 23 dei nerazzurri, il terzino classe 2007 ha anche raccolto 3 presenze ufficiali in prima squadra nelle ultime settimane, giocando pure da titolare in Conference contro il Kairat Almaty.
La notizia dagli agenti
L'annuncio dell'avvenuta firma sul nuovo accordo con l'Atalanta per Idele è stato dato dall'agenzia che cura gli interessi del giocatore, la MP Management di Michele Puglisi. Si legge, nel loro post social: "La crescita costante porta sempre ai risultati desiderati. Ufficiale il rinnovo di contratto di Javison Idele con l'Atalanta. Dopo aver fatto tutta la trafila nel vivaio nerazzurro fino agli esordi in Serie A e in Conference League, Javison prosegue la sua avventura a Bergamo. Grazie alla società per la fiducia e un grande in bocca al lupo al nostro ragazzo per il futuro!".
Ha firmato con la Dea per 5 anni
Secondo le informazioni in nostro possesso, è stata apposta la firma su un accordo della durata di 5 anni: la nuova scadenza contrattuale di Idele con l'Atalanta è al 30 giugno del 2031.