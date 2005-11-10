Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Under 21, Baldini annuncia la formazione e difende Camarda: "Sarà il nostro centravanti a lungo"

Simone Lorini
autore
Simone Lorini
Oggi alle 14:52Serie A
12.11.2026 14:52Serie A
Fonti preferite
"Inacio si sta comportando alla grande, ha tanta voglia e in queste due gare avrà sicuramente spazio"
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Silvio Baldini, tecnico dell'Under 21, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Francia, in amichevole: "Intanto penso che la cosa che vi interessa di più sia sapere chi partirà dall'inizio. Non c'è problema, lo sanno già loro. Ve lo dico: Palmisani, Manè, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi, Amatucci, Lipani, Dagasso, Cacciamani, Fini e Camarda. Questi sono i primi 11 che partiranno. Si sono allenati tutti bene; come ho detto ai ragazzi, abbiamo due partite molto ravvicinate e poco tempo per recuperare, quindi valuterò se fare tante sostituzioni durante la partita o lasciare un blocco e giocarne un altro lunedì, questo lo deciderò in base alla gara di domani.

Come sempre, qui è come ritrovarsi in una famiglia. Quando ci sono persone che lavorano all'estero, o che comunque tornano a casa, cosa c'è? C'è una grande festa, una grande armonia. Quando vedo questi ragazzi mi sembra di vivere le emozioni di una grande famiglia; loro sono speciali e quando ci si ritrova qui è bellissimo. Hanno saputo distinguere la professionalità del lavoro dal divertimento: in campo sono persone molto serie che ci tengono a migliorarsi, mentre a tavola la regola numero uno è l'allegria, voglio vederli scherzare e sorridere. Per me sono un dono divino, non esagero, sono speciali.

La Francia è una squadra forte, lo sappiamo, ma a noi non interessa chi andiamo ad affrontare: ci interessa essere liberi mentalmente di giocare la partita come vogliamo. Sappiamo che in entrambe le fasi bisogna essere bravi: quando abbiamo la palla dobbiamo cercare di fare le nostre cose, e se loro sono più bravi a impedirglielo, sappiamo anche soffrire, recuperare e tenere gli spazi stretti. Ripeto, se sono ragazzi speciali è proprio perché riescono a fare tante cose che in pochi giorni non è facile fare".

Hai dovuto fare uno sforzo in più o dire qualche parola a Francesco Camarda, che sta vivendo un periodo un pochino complicato per il suo impiego al Milan?
"A Camarda ripeto sempre di togliersi dalla testa tutte le cose negative. Deve pensare che è fortunato, è un ragazzo giovanissimo che gioca in Serie A ed è in Nazionale. È un classe 2008, quindi sarà il centravanti di questa Under 21 anche nel prossimo biennio. Gli dico di giocare a calcio con il gusto di farlo, senza pensare troppo allo spazio o alla mancanza di esso; deve cercarselo in allenamento, divertirsi e poi, insieme alle persone che lo circondano, deciderà cosa fare a gennaio, se cercare più continuità altrove o meno. Quando sono con me questi problemi non esistono, perché prendiamo il calcio come un premio e non solo come sofferenza. I momenti di difficoltà aiutano a diventare ancora più bravi".

In questo anno e mezzo ha lanciato tantissimi giovani: quanto sono importanti per lei e cosa significano?
"L'ho sempre detto e lo ripeterò: questi ragazzi sono stati un dono divino. Non credevo potesse nascere un feeling così forte. Parliamo di tante cose che vanno oltre il semplice modulo o la tattica (4-3-3, 4-2-3-1, 3-5-2); mi fanno sentire utile non solo per spiegare la fase difensiva o offensiva, ma per dare spunti affinché diventino persone migliori, e di conseguenza giocatori migliori. Questo mi dà una grande gratificazione".

Si aspettava una crescita così importante da parte di Lulli?
"È cresciuto moltissimo nella Roma ed è giusto che i giovani bravi facciano parte dell'Under 21. Non lo conoscevo benissimo prima, sapevo che era uno dei migliori in Primavera. Si è inserito subito nel gruppo alla perfezione, sembrava con noi già da un anno".

Su Ekhator: "Ha grandissime qualità, si sacrifica per la squadra ed è molto maturo per la sua età (ha compiuto 20 anni ieri). Legge le situazioni in campo con grande lucidità: la Juventus si accorgerà di che giocatore ha in casa, ha un grande futuro davanti, è un ragazzo fortissimo".

Lei ha in rosa giocatori con un alto minutaggio nei club e altri che invece giocano meno e stanno in panchina. Nota differenze quando arrivano in Nazionale? Deve gestirli o motivarli in modo diverso? E una battuta su Inacio: come l'ha visto dopo la mancata convocazione o il mancato esordio in Nazionale Maggiore?
"Chi gioca di più nel proprio club è certamente più pronto, ha più gamba e gestisce meglio la fatica. Tuttavia, quando arrivano qui sono talmente motivati ed entusiasti che riescono a superare qualsiasi momento di scarso impiego con il club, perché sanno di avere un'opportunità unica per dimostrare il loro valore. Per quanto riguarda Inacio, è un ragazzo molto promettente e di grande qualità che ci darà una mano. Non so i motivi per cui non ha debuttato in Maggiore, ma qui con noi si sta comportando alla grande, ha tanta voglia e in queste due partite avrà sicuramente il suo spazio".

Articoli correlati

Immagine news 1
Under 21, Baldini: "Chivu e Fabregas allenatori bravi che fanno bene al calcio"
Immagine news 2
Baldini: "L'unico ad aver fatto la differenza in queste 11 giornate è stato Cisse"
Immagine news 3
Under 21, Baldini: "Ridotto lo scalino tra noi e Nazionale maggiore: Mancini può pescare"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
14:52 Serie A
Under 21, Baldini annuncia la formazione e difende Camarda: "Sarà il nostro centravanti a lungo"
Immagine news 2
14:51 Serie A
Kimi Antonelli atteso a San Siro per Italia-Francia. Mancini: "Fuoriclasse come pochi"
Immagine news 3
14:44 Serie A
Sassuolo, D'Aversa: "Ho viste 3 gare dal vivo: la partita con la Roma è stata preoccupante"
Immagine news 4
14:36 Serie AUfficiale
UfficialeDopo l'esordio in prima squadra con l'Atalanta, arriva il rinnovo fino al 2031 per Idele
Immagine news 5
14:33 Serie ATMW
TMWAccelerata in corso per il rinnovo di Carlos Augusto con l'Inter fino al 2031: i dettagli
Immagine news 6
14:30 Serie ATMW
TMWItalia-Francia, i primi 22 valgono più di 1,3 miliardi. I Bleus stravincono anche senza Mbappé
Immagine news 7
14:23 Serie A
Bosnia, il ct esalta Alajbegovic: "Alla Juventus può imparare molto ma avrà bisogno di tempo"
Immagine news 8
14:19 Serie A
Mondiale Under 17, tre 'italiani' tra i convocati della Romania. Il Cile ha un 'modenese'
Immagine editoriale di Lorenzo Di Benedetto
Il Milan e Tresoldi: ha senso spendere 50 milioni per l'alternativa dell'acquisto più costoso della storia del club? Anche la Juve a caccia del bomber: di quattro centravanti in rosa non se ne fa uno. Varela sarà un nome caldo a gennaio
Primo piano
Immagine top news n.0 Accelerata in corso per il rinnovo di Carlos Augusto con l'Inter fino al 2031: i dettagli
Immagine top news n.1 Dalmat avvisa l'Italia: "Francia favorita. M. Thuram qui è poco amato, Rabiot il top"
Immagine top news n.2 Milan, tutta la Premier è su Alphadjo Cisse. Valutazione fra i 50 e i 60 milioni
Immagine top news n.3 Michael Carrick non è più l'allenatore del Manchester United: il comunicato dei Red Devils
Immagine top news n.4 Paradosso Gatti, in nazionale da riserva della Juve. A gennaio occhio alla Premier
Immagine top news n.5 Tutti pazzi per Cacciamani: la Roma lo voleva, il Napoli lo segue. Lui giura amore al Toro
Immagine top news n.6 Il Monza chiede 40 milioni di euro per Varela, il Napoli torna a pensare a Esposito
Immagine top news n.7 Juventus, ritorno di fiamma per Miranda: Massara ci proverà già a gennaio. La situazione
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Perché Mauricio Pochettino è l'allenatore giusto per il Manchester United
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter, dopo Ausilio cambia tutto: come lavorerà la nuova dirigenza sul mercato
Immagine news podcast n.2 Come può giocare il nuovo Sassuolo di Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.3 Gli spunti più interessanti arrivati dalla conferenza stampa di Roberto Mancini
Immagine news podcast n.4 D'Aversa o Montella per il Sassuolo, le altre squadre invece non cambiano. Il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Arturo Di Napoli: "Fabiani top manager, dorme con un occhio aperto e uno socchiuso"
Immagine news Altre Notizie n.2 Mimmo Cugini: "Italia, mi aspetto una risposta come quella di Parigi"
Immagine news Serie A n.3 La Lazio da record di Gattuso dove può arrivare? Il parere degli ospiti
Serie A
Immagine box news Serie A Esonero Aquilani, De Rossi svela: "Ho parlato fino a notte con lui. Suo destino segnato"
Immagine box news Serie A Under 21, Baldini annuncia la formazione e difende Camarda: "Sarà il nostro centravanti a lungo"
Immagine box news Serie A Kimi Antonelli atteso a San Siro per Italia-Francia. Mancini: "Fuoriclasse come pochi"
Immagine box news Serie A Sassuolo, D'Aversa: "Ho viste 3 gare dal vivo: la partita con la Roma è stata preoccupante"
Immagine box news Serie A Dopo l'esordio in prima squadra con l'Atalanta, arriva il rinnovo fino al 2031 per Idele
Immagine box news Serie A Accelerata in corso per il rinnovo di Carlos Augusto con l'Inter fino al 2031: i dettagli
Serie B
Immagine box news Serie B Empoli, per Bembnista niente gare con la Polonia U20: è stato fermato da un problema fisico
Immagine box news Serie B Romagna non ha intenzione di smettere. Si allena con il Forlì in attesa di gennaio
Immagine box news Serie B Pisa, Primasso: "Ho faticato per essere qui. Vivo ogni gara come un duello con l'attaccante"
Immagine box news Serie B Un anno di Floro Flores al Benevento. Il tecnico: "Qui uno dei momenti più belli della mia carriera"
Immagine box news Serie B Morrone: "Dal mio arrivo, il bilancio della Juve Stabia è positivo. Investitori? Stato embrionale del tutto"
Immagine box news Serie B Cremonese, tegola Elia per Pecchia: per l'esterno destro almeno un mese di stop
Serie C
Immagine box news Serie C Ronaldinho torna in campo, Milanese: "A 46 anni fa ancora cose che altri non riescono a fare"
Immagine box news Serie C Perugia, cresce la preoccupazione: salta l'incontro con la nuova proprietà
Immagine box news Serie C Picerno, Del Fabro: "Abbiamo equilibrio e serenità. Con mentalità e sacrificio, potremmo far bene"
Immagine box news Serie C Picerno, Greco sul mercato: "Eventuali partenze, saranno compensate. Ma non ci sono esigenze"
Immagine box news Serie C Il Gubbio guarda ancora a un Ds... impegnato. Sondato il profilo di Matteassi del ChievoVerona
Immagine box news Serie C Reggiana, Bernardi e il mercato: "Prima di parlare, vediamo anche come arriviamo a gennaio"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Francia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Francia, Azzurri a caccia del primo posto
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Guerrero incoraggia la Juve Women: "In Champions vogliamo competere, ma ora testa all'Inter"
Immagine box news Calcio femminile Il Lione annienta la Juve Women per 0-6. Salvai: "È un risultato pesante e difficile da accettare"
Immagine box news Calcio femminile Il Lione ne fa 6 alla Juve in Women's Champions League. Hayashi: "Far tesoro dell'esperienza"
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, 4ª giornata: dramma Juve. Il Lione ne fa 6 alla squadra di Guerrero
Immagine box news Calcio femminile Juventus all'esame Lione: il programma della 4ª giornata di Women’s Champions League
Immagine box news Calcio femminile Prima gioia europea per la Roma, l'Inter cade con il City. I risultati della UWCL
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo e il “Metodo Orsato”: i benefici superano gli errori?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
12 novembre 2000, il Lecce espugna San Siro in dieci uomini. Il gol è di Vugrinec
Immagine box news Fantacalcio Da Lulli a Miranda, i migliori difensori al Fantacalcio dopo 11 giornate
Sportissimo
Newsticker
09/11 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi