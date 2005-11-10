Under 21, Baldini annuncia la formazione e difende Camarda: "Sarà il nostro centravanti a lungo"

Silvio Baldini, tecnico dell'Under 21, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Francia, in amichevole: "Intanto penso che la cosa che vi interessa di più sia sapere chi partirà dall'inizio. Non c'è problema, lo sanno già loro. Ve lo dico: Palmisani, Manè, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi, Amatucci, Lipani, Dagasso, Cacciamani, Fini e Camarda. Questi sono i primi 11 che partiranno. Si sono allenati tutti bene; come ho detto ai ragazzi, abbiamo due partite molto ravvicinate e poco tempo per recuperare, quindi valuterò se fare tante sostituzioni durante la partita o lasciare un blocco e giocarne un altro lunedì, questo lo deciderò in base alla gara di domani.

Come sempre, qui è come ritrovarsi in una famiglia. Quando ci sono persone che lavorano all'estero, o che comunque tornano a casa, cosa c'è? C'è una grande festa, una grande armonia. Quando vedo questi ragazzi mi sembra di vivere le emozioni di una grande famiglia; loro sono speciali e quando ci si ritrova qui è bellissimo. Hanno saputo distinguere la professionalità del lavoro dal divertimento: in campo sono persone molto serie che ci tengono a migliorarsi, mentre a tavola la regola numero uno è l'allegria, voglio vederli scherzare e sorridere. Per me sono un dono divino, non esagero, sono speciali.

La Francia è una squadra forte, lo sappiamo, ma a noi non interessa chi andiamo ad affrontare: ci interessa essere liberi mentalmente di giocare la partita come vogliamo. Sappiamo che in entrambe le fasi bisogna essere bravi: quando abbiamo la palla dobbiamo cercare di fare le nostre cose, e se loro sono più bravi a impedirglielo, sappiamo anche soffrire, recuperare e tenere gli spazi stretti. Ripeto, se sono ragazzi speciali è proprio perché riescono a fare tante cose che in pochi giorni non è facile fare".

Hai dovuto fare uno sforzo in più o dire qualche parola a Francesco Camarda, che sta vivendo un periodo un pochino complicato per il suo impiego al Milan?

"A Camarda ripeto sempre di togliersi dalla testa tutte le cose negative. Deve pensare che è fortunato, è un ragazzo giovanissimo che gioca in Serie A ed è in Nazionale. È un classe 2008, quindi sarà il centravanti di questa Under 21 anche nel prossimo biennio. Gli dico di giocare a calcio con il gusto di farlo, senza pensare troppo allo spazio o alla mancanza di esso; deve cercarselo in allenamento, divertirsi e poi, insieme alle persone che lo circondano, deciderà cosa fare a gennaio, se cercare più continuità altrove o meno. Quando sono con me questi problemi non esistono, perché prendiamo il calcio come un premio e non solo come sofferenza. I momenti di difficoltà aiutano a diventare ancora più bravi".

In questo anno e mezzo ha lanciato tantissimi giovani: quanto sono importanti per lei e cosa significano?

"L'ho sempre detto e lo ripeterò: questi ragazzi sono stati un dono divino. Non credevo potesse nascere un feeling così forte. Parliamo di tante cose che vanno oltre il semplice modulo o la tattica (4-3-3, 4-2-3-1, 3-5-2); mi fanno sentire utile non solo per spiegare la fase difensiva o offensiva, ma per dare spunti affinché diventino persone migliori, e di conseguenza giocatori migliori. Questo mi dà una grande gratificazione".

Si aspettava una crescita così importante da parte di Lulli?

"È cresciuto moltissimo nella Roma ed è giusto che i giovani bravi facciano parte dell'Under 21. Non lo conoscevo benissimo prima, sapevo che era uno dei migliori in Primavera. Si è inserito subito nel gruppo alla perfezione, sembrava con noi già da un anno".

Su Ekhator: "Ha grandissime qualità, si sacrifica per la squadra ed è molto maturo per la sua età (ha compiuto 20 anni ieri). Legge le situazioni in campo con grande lucidità: la Juventus si accorgerà di che giocatore ha in casa, ha un grande futuro davanti, è un ragazzo fortissimo".

Lei ha in rosa giocatori con un alto minutaggio nei club e altri che invece giocano meno e stanno in panchina. Nota differenze quando arrivano in Nazionale? Deve gestirli o motivarli in modo diverso? E una battuta su Inacio: come l'ha visto dopo la mancata convocazione o il mancato esordio in Nazionale Maggiore?

"Chi gioca di più nel proprio club è certamente più pronto, ha più gamba e gestisce meglio la fatica. Tuttavia, quando arrivano qui sono talmente motivati ed entusiasti che riescono a superare qualsiasi momento di scarso impiego con il club, perché sanno di avere un'opportunità unica per dimostrare il loro valore. Per quanto riguarda Inacio, è un ragazzo molto promettente e di grande qualità che ci darà una mano. Non so i motivi per cui non ha debuttato in Maggiore, ma qui con noi si sta comportando alla grande, ha tanta voglia e in queste due partite avrà sicuramente il suo spazio".