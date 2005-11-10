Morrone: "Dal mio arrivo, il bilancio della Juve Stabia è positivo. Investitori? Stato embrionale del tutto"

"Il bilancio è positivo perché abbiamo fatto un ottimo filotto di risultati. Ho trovato una società che ha le stesse criticità e virtù di altri club di B. Ma un ambiente armonioso, agevolato dall'ottimo lavoro degli amministratori giudiziari, che ringrazio per quanto fatto e faranno": così, dalle colonne del Corriere dello Sport, l'amministratore unico della Juve Stabia Alfonso Morrone.

Che ha parlato durante il periodo di sosta, che permetterà alla squadra di lavorare ancora di più per cancellare gli strascichi emotivi del -2 confermato, che non intacca comunque il lavoro del club, visto che, come ricorda Morrone, la società stessa gode di ottima saluta e ha il massimo impegno nel rispettare la scadenza del 16 dicembre, relativa ai pagamenti degli stipendi di calciatori, tecnici e staff. Non sussistono insomma criticità in merito. "L'augurio è che la classifica sia a nostro favore perché l'obiettivo minimo è la salvezza, senza che questa, però, escluda altre soddisfazioni. E speriamo di trovare una situazione più florida e prospettive future concrete per questa gloriosa società, che merita di rimanere nel calcio che conta", ha aggiunto.

Morrone non si sbilancia però sui nuovi possibili investitori, "qualcuno si è fatto avanti ma siamo ancora allo stato embrionale". Non resta dunque che attendere.