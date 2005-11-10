Juve-Lazio, caos sugli spalti: rissa tra tifosi bianconeri, intervengono McKennie e Douglas Luiz

Momenti di tensione sugli spalti dell’Allianz Stadium durante Juventus-Lazio. Al 14’, il gioco è stato infatti fermato per consentire di gestire una rissa scoppiata tra alcuni spettatori. L’episodio non è passato inosservato neppure ai calciatori in campo: Weston McKennie e Douglas Luiz si sono girati verso la tribuna, attirando l’attenzione dei presenti con gesti e richiami. Per qualche istante, la scena sugli spalti ha preso il sopravvento sulla partita, interrompendo il normale svolgimento dell’incontro.

Rissa tra tifosi della Juve

Le immagini diffuse sui social mostrano momenti concitati e una colluttazione che avrebbe coinvolto alcuni tifosi juventini. La situazione ha richiesto l’intervento degli addetti alla sicurezza, impegnati a riportare la calma e a gestire le persone coinvolte. Non sono ancora del tutto chiare le ragioni all’origine della lite, né cosa abbia fatto degenerare la situazione fino allo scontro fisico, ma è probabile che si tratti di un pallone finito in tribuna e conteso quindi dai supporter della Vecchia Signora.

Rissa tra tifosi della #Juventus durante la gara casalinga con la #Lazio: a un certo punto anche i calciatori in campo sono costretti a fermarsi. Secondo alcune ricostruzioni, a scatenare le botte sarebbero state generate da un pallone finito in tribuna e conteso da alcuni presenti 🤦‍♂️ #JuventusLazio — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) October 18, 2026

Gioco interrotto per due minuti

Dopo una pausa di circa due minuti, il gioco è ripreso regolarmente. Per la cronaca, la partita dello Stadium è terminata 3-0 a favore dei biancocelesti grazie alle reti di Provstgaard, Isaksen e Dele-Bashiru.