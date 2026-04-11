Marsiglia, Greenwood è tornato e si vede: "Ora voglio il titolo di capocannoniere solitario"

Dopo un periodo complicato, tra squalifica e infortunio, Mason Greenwood è tornato protagonista con la maglia dell’Olympique Marsiglia firmando una prestazione di grande impatto nel successo per 3-1 contro il Metz.

L’attaccante inglese, 24 anni, è tornato titolare e ha immediatamente lasciato il segno in una gara che ha confermato quanto il suo peso specifico sia centrale negli equilibri offensivi della squadra. Pur senza finire nel tabellino dei marcatori, Greenwood è stato decisivo con due assist: il primo per sbloccare la partita servendo Pierre-Emerick Aubameyang al 13’, il secondo nella ripresa per il gol di Igor Paixão che ha indirizzato definitivamente il match.

Una prova di grande qualità, impreziosita da giocate continue tra le linee, strappi palla al piede e una costante capacità di creare superiorità. Non a caso è stato eletto migliore in campo, a conferma di un ritorno ad altissimo livello dopo settimane difficili. La sua assenza si era fatta sentire, soprattutto nella sconfitta nello scontro diretto contro il Monaco. Nel post-partita, Greenwood ha sottolineato l’importanza della reazione di tutta la squadra: "Venivamo da due sconfitte consecutive e dovevamo rispondere. La cosa più importante era vincere. I tifosi sono sempre con noi, a Marsiglia c’è un’atmosfera incredibile. Nei momenti difficili dobbiamo restare uniti", ha dichiarato.

Non mancano però ambizioni personali per l’inglese, che punta con decisione alla classifica marcatori della Ligue 1: "Cerco di segnare il più possibile. L’anno scorso ho condiviso il titolo di capocannoniere, ma questa volta voglio provare a vincerlo da solo", ha ammesso con chiarezza.