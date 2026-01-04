Juve-Lecce, la moviola di Calvarese: "Rigore netto. E non c'è il fallo di mano di Pierotti"
La Juventus esce delusa dallo scontro interno contro il Lecce, pareggiato 1-1 nonostante le numerose occasioni avute per segnare ben più di una rete ai giallorossi. La sfida dello Stadium sarebbe potuta essere decisa da un episodio che ha richiesto l'utilizzo del VAR, che ha richiamato l'arbitro Collu a controllare un tocco di braccio di Kaba su un tentativo di David nella ripresa.
In merito a questo calcio di rigore assegnatot ai bianconeri, poi fallito dallo stesso centravanti canadese, l'ex direttore di gara Gianpaolo Calvarese si è detto d'accordo con la decisione presa dalla squadra arbitrale. Il braccio di Kaba è giudicato da Calvarese, sulle colonne di Tuttosport oggi in edicola, come "davvero alto": "Netto il rigore", scrive.
Nella stessa azione però c'è una mancanza di Collu: "Manca un’ammonizione per Gaspar nell’azione che porta al penalty, con l’angolano che entra in ritardo su Yildiz", si legge.
"Non c’è fallo di mano di Pierotti sul cross dello stesso numero 10 pochi secondi dopo il rigore sbagliato da David: il pallone viene calciato dal turco da pochi metri rispetto alla posizione dell’argentino, con il braccio attaccato al corpo", aggiunge Calvarese in merito al dubbio che aveva lasciato quanto era accaduto poco prima del rigore in questione.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.