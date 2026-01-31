TMW Non solo Ademola Lookman, l'Atletico Madrid spinge per Ederson. Anche per giugno

L'Atletico Madrid è pronto a sferrare un attacco decisivo per Ederson. Nei colloqui con l'Atalanta per Ademola Lookman è entrato anche il brasiliano che, a giugno, avrà solamente dodici mesi di contratto rimanenti. I rapporti dovuti agli accordi per Ruggeri e Raspadori sono ai massimi storici, il centrocampista piace tantissimo a Diego Pablo Simeone che lo vorrebbe avere già da subito. Invece l'Atalanta non ha intenzione di cederlo perché, rispetto a Lookman, non si è mai reso protagonista di ammutinamenti. Certo, non è la stagione migliore della sua carriera a Bergamo, ma avere un accordo già chiuso per giugno potrebbe dare motivazioni extra.

Così la valutazione è fra i 30 e i 40 milioni. L'obiettivo dell'Atletico Madrid è quello di anticipare tutti e concludere l'acquisto in vista della finestra estiva, magari con uno sconto rispetto a quello che potrebbe chiedere l'Atalanta. Una sorta di prendi due e paghi uno, perché a chi chiedeva informazioni per Ederson aveva risposte intorno ai 70 milioni nelle scorse sessioni.

L'Atalanta non ha un sostituto in casa, per Ederson. A giugno, con una finestra trasferimenti molto ampia davanti, potrà cercarlo con calma e la possibilità di investire non poco. Insomma, il brasiliano sembra già un promesso sposo per i biancorossi, in attesa di capire se lo sarà anche Lookman.