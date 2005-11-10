Juventus, Alajbegovic da valutare: Thuram vola a Lione per il recupero

La Juventus, ieri, ha ripreso la preparazione e Spalletti sta attendendo il rientro di tutti i nazionali. Infatti, il gruppo si completerà nelle prossime ore anche se fino a venerdì la squadra sarà orfana degli ultimi due elementi ovvero Nico Gonzalez e John Lucumì. I due sudamericani dovranno affrontare due lunghi viaggi e per questo rientreranno più tardi rispetto agli altri. Nel frattempo, Luciano Spalletti sta lavorando con il gruppo a disposizione per preparare i prossimi impegni della Juventus. Il tecnico bianconero dovrà fare i conti anche con alcune assenze importanti che stanno condizionando le rotazioni della squadra. In particolare, il reparto offensivo e la trequarti sono quelli maggiormente interessati dagli stop. La situazione degli infortunati resta dunque sotto osservazione da parte dello staff medico e dello staff tecnico. Ogni rientro verrà gestito con la massima cautela, soprattutto considerando il calendario che attende i bianconeri. Nelle prossime ore, inoltre, ci saranno nuovi aggiornamenti sulle condizioni di alcuni giocatori.

Thuram vola a Lione: in Francia inizierà il percorso di recupero

Ieri, Khéphren Thuram, invece, ha lasciato Torino per spostarsi a Lione. Il francese per le prossime due settimane sarà in Francia in un centro specializzato per affrontare il percorso di recupero dopo l’operazione al ginocchio. Il centro francese accompagnerà quindi Thuram nella prima fase della riabilitazione dopo l’intervento. Il centrocampista bianconero dovrà seguire un programma specifico e personalizzato. L’obiettivo sarà quello di procedere gradualmente, senza forzare i tempi del recupero. Dopodiché Thuram tornerà a Torino per proseguire il lavoro con lo staff della Juventus. Il suo rientro in campo, però, non sarà immediato. Per rivederlo a disposizione serviranno infatti diverse settimane. I tempi di recupero sono stimati complessivamente in circa quattro mesi. La Juventus, dunque, dovrà fare a meno del francese ancora per un periodo piuttosto lungo. Lo stop arriva in una fase nella quale Spalletti avrebbe certamente bisogno di avere più alternative a centrocampo. Il recupero verrà quindi seguito passo dopo passo dalla società. Al momento, Thuram resterà in Francia per completare questa prima parte del percorso. Dopodiché farà ritorno a Torino per continuare la riabilitazione. Al JMedical, invece, resteranno a lavorare Yildiz e Locatelli. Il francese si è dunque spostato in Francia, mentre gli altri due proseguiranno il loro percorso sotto la supervisione dello staff bianconero.

Juventus, oggi la valutazione di Alajbegovic: attenzione al fastidio muscolare

Nella giornata di oggi, Kerim Alajbegovic sarà valutato dallo staff della Juventus. Il numero 17 bianconero avrebbe infatti riportato un piccolo fastidio muscolare. Per questo motivo sarà necessario capire con precisione come sta il giovane attaccante. Lo staff medico bianconero dovrà valutare l’entità del problema prima di stabilire i prossimi passi. La Juventus non vuole correre rischi inutili con Alajbegovic. Il giocatore è infatti una delle alternative a disposizione di Spalletti sulla trequarti. In questo momento, inoltre, il reparto offensivo presenta già diverse assenze. Yildiz è fermo ai box e sta proseguendo il proprio percorso di recupero. Anche Boga non è a disposizione del tecnico bianconero. Di conseguenza, la situazione di Alajbegovic sarà monitorata con particolare attenzione. Un eventuale problema muscolare dovrà essere gestito con cautela per evitare ricadute. Prima di tornare a lavorare regolarmente con i compagni sarà quindi necessario avere maggiori certezze. La valutazione di oggi servirà proprio a stabilire le sue condizioni. Lo staff della Juventus deciderà poi se sarà possibile proseguire normalmente con gli allenamenti. Oppure se sarà necessario impostare un lavoro differenziato per il numero 17. In una fase della stagione nella quale le alternative offensive sono ridotte, recuperare Alajbegovic nel più breve tempo possibile, ma senza rischiare, sarebbe importante per Spalletti.