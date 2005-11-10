Classe 2004, pilastro del Frosinone in cui è nato e cresciuto, Lorenzo Palmisani è senza dubbio uno dei giovani più interessanti del nostro calcio. Dallo scorso anno titolare della squadra di Alvini, certezza dell'Under 21 di Silvio Baldini, il portiere 22enne è stato protagonista di un eccellente avvio in Serie A tanto da meritarsi un paio di mesi fa il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2031. Alvini di lui ha detto che arriverà lontano, che è destinato a diventare un top player: "Ha qualità tecniche nel ruolo del portiere veramente da top. Ha una testa notevole per il ruolo nell’adattamento, c'è veramente del materiale nel ragazzo". La società lo sa e per questo motivo a gennaio non ha alcuna intenzione di cederlo. Certo, poi in estate ci sarà da fare i conti con le attenzioni delle big. Col fatto che tante squadre importanti del nostro campionato hanno intenzione nel 2027 di sistemare la loro porta per tante stagioni. E cosa c'è di meglio di Palmisani?

Perché il Napoli pensa a Palmisani

Ieri vi abbiamo raccontato di un Napoli che è molto interessato al ragazzo di Alatri. Nell'estate 2025 il club di De Laurentiis ha acquistato Sergej Milinkovic-Savic, portiere costato oltre 20 milioni di euro che però non convince fino in fondo l'attuale gestione tecnica. Stasera contro il Torino l'estremo difensore serbo giocherà, anche perché Alex Meret s'è infortunato e ne avrà per un paio di mesi. Quest'ultimo si ritrova di nuovo in scadenza di contratto, con Palmisani condivide lo stesso procuratore e chiaramente uno esclude l'altro nel Napoli 2027/28. Se però stavolta Meret dovesse andare via a parametro zero, il primo obiettivo a quel punto sarebbe proprio il portiere classe 2004 a cui affidare la porta azzurra per diversi anni.

E perché la Juventus

C'è poi la Juventus, società che per la verità ha effettuato più di un sondaggio già la scorsa estate salvo poi virare su altri nomi. Su portieri che in estate sembravano poter dare maggiori rassicurazioni. Sfumati i vari Alisson, Martinez e Svilar, alla fine la decisione è stata quella di mettere la porta bianconera in affitto: prima Vicario e poi Grabara. In entrambi i casi la Juventus s'è assicurata la possibilità di riscattarli, ma al massimo il prossimo anno resterà il portiere italiano. Nel 2027 ci sarà la necessità di mettere di nuovo mano alla questione portieri e Palmisani sarà di nuovo in lista. Stavolta con altre credenziali, ma anche con un altro costo.

Ecco quanto costa (oggi)

Già, perché oggi il Frosinone che ha recentemente blindato il suo portiere fino al 2031 parte da una valutazione di una ventina di milioni di euro. Non male per un portiere nato e cresciuto in casa, su cui Alvini punta forte dall'estate 2025 anche a causa di un infortunio: "L’anno scorso a Monza in Coppa Italia il portiere era Sherri, si procurò un gravissimo infortunio, entrò Lorenzo e poi fece 38 partite in maniera eccellente. Speriamo che continui perché per il calcio italiano sarebbe bello avere un altro portiere eccellente davvero", il recente racconto dell'attuale manager del Frosinone.